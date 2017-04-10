ATO'dan Kdv İndiriminde Süre Uzatımı İçin Teşekkür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya ve beyaz eşyada KDV indiriminin Eylül sonuna kadar uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu söyledi. Baran, "KDV indiriminde süre uzatımını meclis toplantımıza katılan Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'dan talep etmiştik. Ekonomideki canlanmanın sürmesine katkı sağlayacak bir karardır, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



ATO Başkanı Baran, Başbakan Binali Yıldırım'ın "mobilya ve beyaz eşyada KDV indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılacağı" müjdesi üzerine yazılı bir açıklama yaparak hükümete teşekkür etti. Baran, Resmi Gazete'de 3 Şubat tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makinaları, klimalar, ütü, saç kurutma makinası, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar gibi ürünlerde yüzde 6.7 olan ÖTV'nin sıfırlandığını, mobilyalarda da yüzde 18 olarak alınan KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü hatırlattı. Bu kararla fiyatları gerileyen ürünlerin iç talebi desteklediğini kaydeden Baran, "ATO olarak üyelerimiz nezdinde yaptığımız anketlerden elde ettiğimiz sonuçlar, vergi indirimlerinin piyasayı canlandırdığı yönündeydi. Üyelerimiz zamanın kısa olduğunu belirterek, süre uzatımı taleplerini bizlere iletti" ifadelerini kullandı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 30 Mart'ta ATO'nun Olağan Meclis Toplantısı'na katıldığını belirten ATO Başkanı Baran sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Bakana üyelerimizin beyaz eşya ve mobilyada nisan ayının bitiminde sona erecek vergi indiriminin uzatılması yönündeki görüşlerini iletmiştik. Kendisi de 'Zamanı geldiğinde tekrar değerlendireceğiz' diyerek indirimin ipuçlarını vermişti. Bugün Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla indirim süresinin uzatılacağını öğrendik. Karar hem ülke ekonomisi, hem tüketici, hem de esnaf açısından faydalıdır. Sonuçta kazanan Türkiye olmuştur." - ANKARA