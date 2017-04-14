ATO'dan Bakan Ağbal'a Yazar Kasa Teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, perakende zincirlerinde kullanılan ofis sistemine entegre eski nesil yazar yasa kullanan işletmeler için yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun kaldırılacağını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür etti.



Baran, yazılı açıklamasında, yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.



Söz konusu kararın ATO'nun perakendeci üyelerinin en önemli taleplerinden olduğunu belirten Baran, "Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın herhangi bir perakende zinciri içinde yer alan ve mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası bulunan işletmeler için yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklaması üyelerimizi sevindirdi. ATO üyeleri adına hükümetimize ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Baran, perakende zincirlerine bağlı işletmelerin ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasalarını 1 Ocak 2018'den sonra da kullanmaya devam edebileceklerini vurguladı.