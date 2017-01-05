ATO'da Sut Toplantısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu hastalarına hizmet veren özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin önemli bir kısmının SSK ve vergi borçlarını ödemeyecek hale geldiğini belirterek, "Sağlık sektörünün ayakta kalması, sadece bu alanda hizmet verenler için değil, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için de gerekli." dedi.



ATO Meclis Salonu'nda, ATO Sağlık Özel İhtisas Komisyonunun organize ettiği "Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ve Genel Sağlık Sigortası" konulu toplantı düzenlendi.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın da katıldığı toplantıda, özel sağlık sektörü temsilcilerinin soruları ve görüşleri değerlendirilerek her yıl düzenlenen SUT ve Genel Sağlık Sigortası Stratejileri'nin 2017 yılı öngörüleri mercek altına alındı.



Toplantıda konuşan Baran, İstanbul'da gerçekleştirilen, terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Hiçbir değer tanımayan, insanlıktan nasibini almamış caniler, ülkemizin toplumsal huzuruna, istiklal ve istikbaline kast ediyor. Ancak, milletimiz farklı yaşam tarzları üzerinden oluşturulmaya çalışılan fay hattının ve oynanan senaryonun farkındadır. Şunu herkes iyi bilsin ki, bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecektir." ifadesini kullandı.



ATO'nun sağlık alanında hizmet veren çok sayıda üyesi olduğuna dikkati çeken Baran, Ankara'da hizmet sunan özel sağlık hizmet sunucularının sağladığı direkt istihdamın yaklaşık 40 bin kişi olduğunu aktardı.



Baran, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en büyük alıcısının devlet olduğunu vurgulayarak, "Devletin sağlık hizmetlerine ilişkin belirlediği her yıl değiştirilmesi öngörülen fiyat tarifeleri başta özel sektör olmak üzere tüm sağlık sektörü açısından son derece hayati öneme sahip. Maalesef bu denli hayatiyet içeren bu fiyatlar son 10 yıldır neredeyse hiç değişmedi. Hizmet sunucularının gayretleri, yatırımları karşılığını bulamadı. Elbette konu iktisadi bir konu ve kamu alanında alınan iktisadi tedbirlerden de etkilenecek. Ancak unutmamak gerekir ki, sağlık hizmeti de bir kamu hizmeti ve aksatmadan sürdürülmesi gerekiyor. Bunun için de hizmet veren kurum ve kuruluşları ayakta tutacak iyileştirmeleri yapmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kamu hastalarına hizmet veren özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin önemli bir kısmının SSK ve vergi borçlarını ödemeyecek hale geldiğini belirten Baran, şunları kaydetti:



"Sağlık sektörünün ayakta kalması, sadece bu alanda hizmet verenler için değil, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için de gerekli. Bu nedenle sektörün bu sıkıntılarının anlaşılarak, taleplerimizin gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz gerekse Maliye Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından dikkate alınacağını umuyoruz."