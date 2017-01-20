Başkan Menevşe: "Kaçak Bürolar Döviz Ticaretinin Yapılmasına Engel"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kaçak döviz bürolarının haksız rekabete neden olduğunu belirterek, mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.



Son günlerde Türkiye'de dövizin, özellikle dolar ve euronun hareketlenmesi yasal olmayan döviz bürolarını da gündeme getirdi. ATO Başkanı Atila Menevşe Adana'da kendilerine kayıtlı 11 döviz bürosu bulunduğunu belirterek, "Kaçak döviz bürosu olmaması lazım. Bir defa yasal olarak çalışanlara karşı haksız rekabet ortaya çıkıyor. Kaçak bürolar döviz ticaretinin yapılmasını da engelliyor, halkın döviz ihtiyacının kaçakçılar tarafından karşılanması doğru değil. Sonuçta bunlara müsaade etmemek gerekiyor" dedi.



Adana Ticaret Odası olarak bu konunun üzerine eğileceklerini söyleyen Menevşe şöyle devam etti:



"Yasal bürolar yapmış oldukları işleri tescil ediyorlar ve onları beyanlarında gösteriyorlar. Sağladıkları kazançlarıyla da vergilerini ödüyorlar. Sonuçta tüm ticari işlemlerin kayıt altında olması gerekiyor. Bizim bunlara cezai işlem yapma yetkimiz yok. Ancak gerekli kurumlar bunların üzerine gidip varsa kaçak döviz bürolarına işlem yapmalı."



Atila Menevşe, kaçak döviz bürolarının piyasalarda dövizin hareketlenmesini de sıkıntıya sokacağını, bu nedenle kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti. - ADANA