ATO Başkanı Menevşe Açıklaması

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, milletin halkoylamasıyla hükümete gereken desteği verdiğini, iş dünyası olarak hükümetten ekonomi ve büyüme odaklı politikalar beklediklerini belirtti.



Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun olağan meclis toplantısı Tarkan Kulak başkanlığında yapıldı.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birinci gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirtti.



Anayasa değişikliği halk oylaması sonucunda Anayasa'nın önemli bir bölümünü değiştiren ve yönetimde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren düzenlemenin kabul edildiğine işaret eden Menevşe, şunları kaydetti:



"Reel kesim olarak, sürecin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakılmasından memnunuz. Bu gelişmeler yerli ve yabancı yatırımcıların ve iş dünyasının önünü görmesini ve risk alarak yatırımlara devam edebilmesini sağlayacaktır."



Menevşe, halk oylamasının ardından gecikmeksizin yeniden ekonomiye, üretime, gelişmeye odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle reel sektörün beklediği yapısal reformlar için bir an önce gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Son yıllarda patinaja düşen ekonomiyi tekrar tırmandırmak için çağın üretim modellerine bir an önce geçmeliyiz. Orta gelir tuzağından çıkmak için katma değerimizi, Ar-Ge'mizi, inovasyonumuzu artıracak ekonomi modelleri için gerekli altyapıyı hazırlamalıyız. Milletimiz referandum ile hükümete gereken desteği vermiştir. İş dünyası olarak bizler de hükümetimizden ekonomi ve büyüme odaklı politikalar bekliyoruz. Tüm bunlar olurken, iş dünyası olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Ortaya çıkan tabloyu, kaliteli üretimimiz ve ihracatımızla fırsata dönüştürmeliyiz."