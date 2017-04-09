ATO Başkanı Baran, İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

ATO Başkanı Baran, işadamlarıyla bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

"Almanya'ya PKK terör örgütünü 2 yıl verseniz Almanya ne olur, bilmiyorum"

"Türk halkı AVM kültürünü sevdi"



ANKARA - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye öylesine önemli bir ülke, çok büyük bir güç ama yaklaşık 40 yıldır sıkıntılardan kutulamamış bir ülke. 40 yıldır PKK terör örgütüyle uğraşıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Almanya'ya PKK terör örgütünü bırakın 40 yılı, 2 yıl verseniz Almanya ne olur, bilmiyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası, organize ettiği akşam yemeği programında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen işadamlarını bir araya getirdi. Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ATO Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve çok sayıda alışveriş merkezi yöneticisi katıldı.

"Almanya'ya PKK terör örgütünü 2 yıl verseniz Almanya ne olur, bilmiyorum"

Davetlilere yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği sıkıntılara rağmen bölgesinin önemli bir gücü olduğuna işaret eden Baran, "Sıkıntılar var ama yaşanan sıkıntılara değinmeden önce kısaca geçmişe gitmek isterim ben. Türkiye öylesine önemli bir ülke, çok büyük bir güç ama yaklaşık 40 yıldır sıkıntılardan kurtulamamış bir ülke. 40 yıldır PKK terör örgütüyle uğraşıyoruz. Bu ülke çok önemli kaynaklarını PKK terör örgütüne ve onun uzantılarıyla mücadeleye ayırdı. Her şeye rağmen bu ülkenin büyümesi devam ediyor. Sıkıntıları var ama inanılmaz bir güç. 30-35 yıl boyunca bu ülke çok yüksek enflasyonla mücadele etti. Çoğunuz hatırlamazsınız ama yüzde yüz enflasyonun olduğunu çok net hatırlıyorum ben. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Almanya'ysa, Almanya'ya PKK terör örgütünü bırakın 40 yılı, 2 yıl verseniz Almanya ne olur, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Türk halkı AVM kültürünü sevdi"

Türk halkının alışveriş merkezi kültürünü sevdiğine işaret eden Baran, "Ben AVM'lere karşı değilim. AVM'ler bir ihtiyaçtır, inanılmaz bir istihdam yaratıyorsunuz. Binlerce insan sizin sayenizde ekmek yiyor. Sadece bir kuralı olsun, bir sistemi olsun. Sizler de gelecekte bu anlamda rahat edin diye söylüyorum bunu. AVM çalışanlarıyla ilgili sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Sabah geliyor insanlar akşama kadar mesai yapıyor. Bunlarla ilgili mesai ücretlerini verseniz bile o insanların sıkıntıları var" ifadelerini kullandı.