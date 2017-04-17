ATO Başkanı Baran'dan Referandum Değerlendirmesi

Anayasa referandum u sonuçlarını değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Referandumla milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Büyük Türkiye'yi, çocuklarımızın geleceğini 80 milyon hep beraber sağduyu ile inşa etmek üzere çalışmalıyız. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok" mesajını verdi.



16 Nisan halk oylaması sonrasında ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamada bulundu. Baran, yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:



"Anayasa referandum unun demokratik bir ortamda, huzur içinde ve yüksek katılımla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Referandumla milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Milli iradeyi yüzde 90 katılım oranıyla sandığa yansıtan milletimiz dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Referandum sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü Türkiye için atılmış en büyük adım olduğunu kaydeden Baran, "Yeni Anayasa, sistemdeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak demokrasimizin standartlarını yükseltecek, milli birliğimizin ve ekonomimizin daha da güçlenmesini, Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



İş dünyası olarak ülkedeki istikrar ve güven ortamının sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu vurgulayan Baran, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye ekonomisi, rekabet gücünü giderek artıran bir dinamizm ve istikrarlı bir büyüme içerisindedir. Beklentimiz, ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesidir. Türkiye'nin yakın siyasi tarihine baktığımızda, ilerleme ve kalkınmanın, siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde gerçekleştiği görülmektedir. Sorunlu bir coğrafyada yer alan Türkiye, ancak güçlü bir ekonomi ile ayakta kalabilir. Yeni Anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Büyük Türkiye'yi, çocuklarımızın geleceğini 80 milyon hep beraber sağduyu ile inşa etmek üzere çalışmalıyız. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Sandık geride kaldı, artık aydınlık geleceğimiz için durmadan, yorulmadan çalışma günüdür. İş dünyası daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok kazanmak, işini, ticaretini büyütmekten başka bir şey düşünmüyor."



Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada güven, istikrar ve barışın teminatı olarak görüldüğüne de dikkati çeken Baran, "Referandum sonucunun, bölgemizde barış ve huzurun sağlanması açısından da önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA