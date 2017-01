Atmosferimizi de Paylaşıyormuşuz!

Görünene göre Dünya ve Ay, Güneş'in çevresindeki yörüngelerinden daha fazlasını da paylaşıyor. Japonya'nın Ay'ın çevresinde yörüngede yer alan Kaguya uzay aracı tarafından toplanan verilere göre atmosferimizin parçaları, 390.000 km uzaklıktaki en yakın uzay komşumuza kadar ulaşıyor.



Nature Astronomy'de yayınlanan araştırmada Osaka Üniversitesi'nden Kentaro Terada'nın gözlemlerine göre Dünya'nın üst atmosferinden her ay beş gün boyunca iyonlaşmış oksijen parçacıkları Ay yüzeyine çarpıyor. Terada'nın verilerine göre, üst atmosferdeki oksijen atomları önce mor-ötesi ışınlar ile iyonize oluyor ve daha sonra hızlanarak manyetosfer'e (magnetosphere) yani gezegenin manyetik zarfına doğru hızlanıyor. Manyetosfer, Güneş'ten yaklaşık olarak 600.000 km uzaklığa kadar yayılıyor ve Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini kapsıyor.



Her ay içerisinde beş gün boyunda Ay, manyetosferin içerisinden geçiyor ve bu sırada iyonize parçacıklar aya çarpıyor. Osaka Üniversitesi ekibinin tahminlerine göre Ay'ın yüzeyindeki etkilenen alanın her santimetre karesi, beş gün boyunca saniyede ortalama 26.000 oksijen atomunun çarpmasına maruz kalıyor. Bu miktar Ay'ın solunabilir bir atmosfere sahip olması için yeterli olmasa da, bu bilgi sayesinde Ay'ın yüzeyinin, Dünya'nın tarihi atmosferi hakkında bilgi verebileceği öğrenilmiş oluyor. Başka bir deyiş ile, Antarktika ve Grönland'da yer alan kalıcı buzların derinlikleri gibi, Ay yüzeyi de gezegenimizin tarihini öğrenmemize yardımcı olabilir...