Atm'de Buldukları Parayı Polise Teslim Ettiler

Adana'da ATM'de bin lira bulan tekstil işçisi iki arkadaş, parayı polise teslim etti.



Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde tekstil işçileri Devran Ak (24) ve Tuğba Yüksel (24), işlem yapmak istedikleri bir bankanın ATM'sinde bin lira buldu. Bu sırada ATM'ye gelen Erdal Koca, Ak ve Yüksel'e, paranın kendisine ait olduğunu söyledi.



Ak ve Yüksel, Koca'nın bu ifadesine rağmen parayı olay yerine çağırdıkları polise verdi.



Devran Ak ve Tuğba Yüksel, gazetecilere, parayı bulduktan sonra sahibine ulaşmaya çalıştıklarını, bu sırada Erdal Koca'nın yanlarına gelerek paranın kendisine ait olduğunu söylediğini ancak gerçek sahibinin belirlenmesi için polisi aradıklarını anlattı.



Erdal Koca da hesabından bin lira çekmek için işlem yaptığını, ATM'nin kartını iade ettiğini ancak parasını vermediğini ifade etti.



Polis ekipleri, paranın sahibinin belirlenmesi için araştırma başlattı.