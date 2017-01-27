Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak 2. Bursa Uludağ Şampiyonası'na Doğru

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca 28-29 Ocak'ta Uludağ'da düzenlenecek "Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak 2. Bursa Uludağ Şampiyonası"na katılmak için kampa giren Erzurumlu kızakçılar kamp sonrası Bursa'ya gitti.



Kentteki Nenehatun, Ejder, Sevgi, Kuzey Yamacı, Karadam ve Karbeyaz Kulübü sporcularından oluşan 18 kızak sporcusu, Uludağ'da düzenlenecek şampiyonaya katılmak amacıyla 7 gün önce Erzurum İzci Evi'nde kampa girdi.



Kızak sporcuları, bugün tamamlanan kamp sonrası Bursa Uludağ'da düzenlenecek "Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak 2. Bursa Uludağ Şampiyonası" için Bursa'ya hareket etti.



Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacak sporcuların hem geleneksel Erzurum kızağının tanıtımını yapacaklarını hem de kıyasıya bir yarış içine gireceklerini söyledi.



Kızak sporcularının madalya sözü verdiklerini anlatan Kaya, "Yaklaşık bir haftadır Erzurum İzci Evi'nde kampa giren sporcuların Erzurum kültürünün değerli parçası kızağı Türkiye'ye tanıtmaları bizim için gurur verici. Erzurum'da yüzyıllara dayanan bir geleneğin parçası olan tahta kızak, özellikle çocukların kış aylarında vazgeçilmezi oluyor." diye konuştu.



Kaya, geleneksel Erzurum kızağının diğerlerinden en büyük farkının yan oturularak binilmesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Kızağa binen kişi oturduğu yerde geriye doğru yaslanarak fren yapabiliyor. Ön tarafında kar sıçramalarını engellemek amacıyla panel bulunuyor. Yön kontrolü sağlamak için ayaklar kullanılıyor. Erzurum'dan toplam 18 sporcu ve 2 yöneticinin olduğu Erzurum Geleneksel Kızak kafilesini uğurladık."