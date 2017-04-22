- Atletler makarna yiyerek enerji depoladı

Atletler Tarihi Kent Koşusu'na hazır



BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na 5 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Osmangazi Belediyesi Sukay Park Tesisleri'nde yapılan törende atletlere göğüs numaraları teslim edilirken, makarna ikramında bulunuldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 12'incisi düzenlenen uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na 15 bin metrede bin 276, 4 bin metre halk koşusunda ise bin 871 sporcunun kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Şu an kayıtlarımız devam ediyor. 6 farklı ülkeden ve ülkemizin farklı şehirlerinden katılımlar var. Yarın saat 10.00'da başlayacak olan yarışlara kadar kayıtlarımız devam edecek ve 5 bin sporcunun katılmasını bekliyoruz" dedi.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri'nin bu yıl 13'üncüsünü, Tarihi Kent Koşusu'nun ise 12'incisi yaptıklarını vurgulayan Dündar, "Şenliklerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Yarın da inşallah uluslararası yarı maraton, halk koşusunu icra edeceğiz. Bu etkinliğimiz Uluslararası Atletizm Federasyon'u takvimine girdi. Onların da dahil olduğu uluslararası bir yarış haline geldi. Bu da bu yıl ilk defa uygulanmış oluyor. Ülkemizi uluslararası arenada böyle bir yarışı olmuş oldu. Hem Türkiye'nin hem de şehrimizin tanıtılması noktasında da bizim adımıza güzel bir veri oldu. Bu takvimde yer aldığımız için atletizm ile ilgili olan kişilerin bu işi oradan takip ederek Türkiye'de böyle bir yarışın olduğunu görüyor. Böylelikle bu şehrin atletizm camiasında da bilinmesine vesile oluyor" diye konuştu.

Maratonun yapılacağı güzergah hakkında da bilgiler veren Dündar, "Uluslararası yarı maraton tarihi aks içerisinde olan ender yarışlardan birisi. Dünyada bu tarz güzergahta iki tane yarış var. Bunlardan bir tanesi de Bursa'da yapılıyor. Yine dünyada çarşılı köprülerin üzerinde geçilen ender yarışlardan birisidir" dedi.

Atlet numaralarının dağıtılmasında yapılan makarna partisini de değerlendiren Dündar, "Makarna partisi aslında sporcuların kayıt yaptırmasından bir gün önce enerji depolaması için yapılan geleneksel bir organizasyondur. Atletizmde böyle bir gelenek var" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'dan gelen bir atlet ise, "Geçen yıl bu maratonda 5'inci oldum. Bu sene 1'inci olmak istiyorum. Burada ikram edilen makarnayı da çok beğendim" diye konuştu.