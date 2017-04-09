Atletizme Adanan 70 Yıllık Bir Yaşam: Tülya Moran

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından İzmir'de organize edilen Çocuk Atletizmi seminerine "Eskimeyen Değer" olarak davet edilen Atletizm Federasyonu eski Başkanı Nail Moran'ın eşi Tülya Moran, atletizme adanan 70 yılın hayatının en önemli kararı olduğunu vurguladı.



İzmir'de organize edilen seminere 79 kursiyer katılırken, 3-12 yaş grubundaki 180 çocuk, uygulamada yer aldı. Eğlenceli atletizmle tanışan çocuklar büyük coşku yaşarken, geleceğin şampiyonları olma yolunda ilk adımları attı. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin 2017 yılı dördüncü semineri İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün istediği doğrultusunda 7-8 Nisan 2017 tarihlerinde İzmir'de düzenlendi.



Ayaz: "Çocuklarımız eğlenceli atletizm ile tanıştırıldı"



İki gün süren seminere geleceğin nesillerini yetiştirecek eğitimciler olma yolunda eğitim alacak 79 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere uzman eğitmenler tarafından teori ve uygulama dersleri verilirken, kursiyerler 3-12 yaş grubunda bulunan Melih Özakat İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri ile uygulama yapma imkanı buldu.



Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, dünyada da büyük ilgi uyandıran, ancak Türkiye'nin, oluşturduğu farklılıklarla örnek alındığı bu projede 3-12 yaş çocuklarımızın eğlenceli atletizme tanıştırıldığını vurguladı. Ayaz konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç başta olmak üzere Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve projeye destek veren tüm yetkililere teşekkür etti.



Seminerin ilk bölümünde, "Y" nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Derslerin ardından gerçekleşen uygulamaya Melih Özakat İlkokulu ve Anaokulu'ndan 180 öğrenci katıldı.



Sporda çocuklara psikolojik yaklaşım



Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere verildi. Bu bağlamda, gençleri esaret altına alan "Madde Bağımlılığı" konusunda IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu tarafından bir sunum gerçekleştirildi.



Sporda motivasyonun önemi ve çocuklarla- eğitmenler arasında oluşması gereken sağlıklı yapıyı "Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım" başlığıyla Prof. Dr. Perican Bayar Koruç anlattı.



Rakibe saygının, sporda dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı "Fair-Play" konusunu ise çarpıcı örnekleriyle birlikte IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi.



Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, "Eskimeyen Değerler" de unutulmadı. "Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler" sloganı doğrultusunda, Türk Atletizminin değerleri kursiyerlere tanıtıldı.



Moran: "İyi ki bu camianın içindeyim"



İzmir'de kursiyerlere tanıtılan ve ödüllendirilen "Eskimeyen Değerler" arasında Atletizm Federasyonu eski ve unutulmaz Başkanı Naili Moran'ın eşi Tülya Moran da vardı. 94 yaşındaki Moran, hayatının 70 yılını atletizme adamaktan duyduğu mutluluğu kursiyerle paylaştı. IAAF tarafından çocukların eğitimi için hazırlanan kitapları Türkçeye çeviren Moran, "Çocukların atletizme kazandırılması çok önemli. Bu konuda ben çocuklara seve seve hizmet ettim. Herkesin hizmet etmesi lazım. Çocukların atletizme kazandırılması yönelik olarak gerçekleşen bu projeyi sürdüren Koordinatör Necdet Ayaz'ı ve Atletizm Federasyonunu candan kutluyorum" dedi. Tülya Moran'a plaketini ise IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz verdi.



Törenin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam edilme fırsatını da yakalamış oldu.



IAAF Çocuk Atletizmi seminerlerinin beşincisi 14-15 Nisan tarihlerinde Sakarya'da gerçekleşecek. - İSTANBUL