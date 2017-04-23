Atletizm: İznik Ultra Maratonu

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "İznik Ultra Maratonu" yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Atletizm: İznik Ultra Maratonu

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "İznik Ultra Maratonu" yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin desteğiyle 21 Nisan'da başlayan İznik Ultra Maratonu 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve Minik Adımlar Koşusunun ardından sona erdi.

Yarışlarda İznik Ultra 140 K erkeklerde Kemal Kukul, kadınlarda Elena Polyakova, Orhangazi 90 K erkeklerde Hasan Öztürk, kadınlarda Aysen Solak, İznik Ultra Dağ Maratonu 50 K erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Asli Sertçelik, Derbent Patika 15 K erkeklerde Kudret Arabacı, kadınlarda Seda Kurtuldu, İznik Tarihi Kent 5 K erkeklerde Kamil İnak, kadınlarda Dilara Demir birinci oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Hasan Öztürk, Dilara Demir, Orhangazi, 21 Nisan, Derbent, İznik, Bursa
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