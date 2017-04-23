Atletizm: İznik Ultra Maratonu
Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "İznik Ultra Maratonu" yapılan ödül töreniyle sona erdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "İznik Ultra Maratonu" yapılan ödül töreniyle sona erdi.
Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin desteğiyle 21 Nisan'da başlayan İznik Ultra Maratonu 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve Minik Adımlar Koşusunun ardından sona erdi.
Yarışlarda İznik Ultra 140 K erkeklerde Kemal Kukul, kadınlarda Elena Polyakova, Orhangazi 90 K erkeklerde Hasan Öztürk, kadınlarda Aysen Solak, İznik Ultra Dağ Maratonu 50 K erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Asli Sertçelik, Derbent Patika 15 K erkeklerde Kudret Arabacı, kadınlarda Seda Kurtuldu, İznik Tarihi Kent 5 K erkeklerde Kamil İnak, kadınlarda Dilara Demir birinci oldu.
Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.