Atletizm Federasyonu Yeni Madalya Tasarımını Camiasına Sundu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı, faaliyetlerde kullanılan madalyaların tasarımını değiştiriyor.

Atletizm Federasyonu Yeni Madalya Tasarımını Camiasına Sundu



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı, faaliyetlerde kullanılan madalyaların tasarımını değiştiriyor.

Federasyon kendi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, yeni madalya tasarımını, atletizm camiasına sundu. 2017-2018 yıllarında kullanılacak olan yeni madalya, 20 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek oylama sonunda belli olacak. 5 farklı madalya tasarımı atletizm camiası tarafından belirlenecek ve 2017-2018 yıllarında yapılacak olan faaliyetlerde kullanılmaya başlanacak.

- Ankara

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