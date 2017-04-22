Atletizm'de tarihi rekor



Başkan Fatih Çintimar: "Doğru Yoldayız"



ANKARA-DHA Milli atlet Eda Tuğsuz kendisine ait olan ve 16 yıldır kırılamayan cirit atma Türkiye rekorunu, 3 metre geliştirerek 64.30 metre atarak yeni rekorunu 3 metre daha sahibi oldu.



Antalya'da devam eden Türkiye Atletizm Federasyonu nun düzenlediği İslam Oyunları Seçmelerinde, Fenerbahçeli Eda Tuğsuz 64.30 atarak kendisine ait U23 ve Büyükler Türkiye rekorunu 3 metre daha fazla atarak rekorunu geliştirmiş oldu. Tuğsuz bu derecesi ile İngiltere'de yapılacak olan 2017 Dünya Şampiyonası barajınıda geçmiş oldu.



Eda, Aysel Taş'in 16 yıl kırılmayan 56.90 lik rekorunu geçen sene Mayıs ayında eline geçirmişti. Ardından Dünya Gençler Üçüncülüğü, Avrupa Kış Atmalar Kupasında gümüş madalya kazanan milli atlet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan islam oyunları kadınlar cirit Atmada madalya adayı olarak gösteriliyor.



FATİH ÇİNTİMAR: "DOĞRU YOLDAYIZ"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar,"Biz çok zorlu süreçlerden geçtik. Ama yılmadık ve spor bakanlığımızın destekleriyle yolumuza en iyi bildiğimiz işi yaparak devam ettik. Bu desteklerle devam etmeye, devam edeceğiz. İlk olarak hedefimiz İslam oyunları. Bu şampiyonada ülkemiz adına çok büyük işler yapacağımıza olan inancımız tam. Çok genç bir milli kadromuz var. Onlara olan inancımız en üst düzeyde. Onlarda gerekeni bu rekor gibi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 olimpiyatlarına kadar istediğimiz yolda ilerler ve Ülkemize olimpiyatlarda çok büyük mutluluklar yaşatırız. Eda kızımızı kutluyorum. Onlar Türkiye'nin gururudur" diye konuştu