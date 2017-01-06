Atletizm: Büyük Edinburg Krosu

İskoçya'da yarın koşulacak Büyük Edinburg Krosu'nda 3 Türk atlet, Avrupa karmasında yarışacak.



Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise geçen ay İtalya'nın Chia kentinde yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Can ile gümüş madalya elde eden Meryem Akdağ, Avrupa karması formasıyla mücadele verecek.



Olimpiyat şampiyonu Muhammed Farah'ın İngiltere formasıyla yarışacağı krosta, Avrupa karması ve ABD'li sporcular da sahne alacak.



Büyük Edinburg Krosu'nun ana yarışları, yarın TSİ 16.30'da koşulacak.