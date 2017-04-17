Atletizm: Boston Maratonu

2017 Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Geoffrey Kirui, kadınlarda ise vatandaşı Edna Kiplagat kazandı.



Tokyo, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde 121. kez yapıldı.



Erkeklerde birinciliği, 2 saat 9 dakika 37 saniyede bitiş çizgisini geçen Geoffrey Kirui elde etti. Kenyalı atleti, ABD'li Galen Rupp (2: 09: 58) ve Japon Suguru Osako (2: 10: 28) izledi.



Şampiyonluk, kadınlarda da Kenya'ya gitti. Mücadeleyi, 2 saat 21 dakika 52 saniyede bitiren Edna Kiplagat, ipi ilk sırada göğüsledi. Bahreyn adına yarışan Rose Chelimo, 2: 22: 51 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2: 23: 00 ile 3'üncü oldu.