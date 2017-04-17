Atletizm: Boston Maratonu
2017 Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Geoffrey Kirui, kadınlarda ise vatandaşı Edna Kiplagat kazandı.
2017 Boston Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Geoffrey Kirui, kadınlarda ise vatandaşı Edna Kiplagat kazandı.
Tokyo, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde 121. kez yapıldı.
Erkeklerde birinciliği, 2 saat 9 dakika 37 saniyede bitiş çizgisini geçen Geoffrey Kirui elde etti. Kenyalı atleti, ABD'li Galen Rupp (2: 09: 58) ve Japon Suguru Osako (2: 10: 28) izledi.
Şampiyonluk, kadınlarda da Kenya'ya gitti. Mücadeleyi, 2 saat 21 dakika 52 saniyede bitiren Edna Kiplagat, ipi ilk sırada göğüsledi. Bahreyn adına yarışan Rose Chelimo, 2: 22: 51 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2: 23: 00 ile 3'üncü oldu.
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