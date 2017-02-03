Atletico Madridli Hernandez Serbest Bırakıldı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fransız futbolcu Lucas Hernandez, serbest bırakıldı.



Yaşanan olay nedeniyle jandarma karakoluna götürülen ve daha sonra mahkemeye çıkarılan Atletico Madridli futbolcu, kız arkadaşının suç duyurusunda bulunmamasıyla serbest kaldı.



Otomobiliyle mahkeme binasından ayrılan Hernandez ve avukatı, dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



İspanya basınında yer alan haberlerde, Fransız futbolcunun ifadesinde, münakaşa ettiklerini ancak kız arkadaşının vücudundaki yaraların kaza sonucu düşmesinden kaynaklandığını söylediği, iddia edildi.



Öte yandan, gözaltında olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'in sabahki antrenmanına katılmadı. Antrenman sonrası basın toplantısı düzenleyen Atletico Madrid Teknik direktörü Diego Simeone, futbolcusu Hernandez hakkındaki sorulara, bilgi sahibi olmadığı gerekçesiyle cevap vermedi.



Lucas Hernandez'in Madrid'in Las Rozas ilçesindeki evine giden jandarma görevlileri, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla Atletico Madridli futbolcuyu gözaltına almıştı. Hernandez'in kız arkadaşı ise vücudundaki hafif yaralar nedeniyle hastaneye götürülmüş ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.