Atletico Madrid Yarı Finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Leicester City ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, ilk maçı 1-0 kazanmanın avantajı ile yarı finale çıktı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bu akşam Leicester City ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. 1-1 biten karşılaşma sonunda Atletico Madrid evinde 1-0 kazandığı ilk maçın avantajı ile yarı finale yükseldi.



Atletico Madrid 26. dakikada Saul Niguez'in golüyle öne geçti. İlk yarı Atletico Madrid'in üstünlüğü ile sona ererken, Leicester City 61. dakikada Jamir Vardy ile skoru eşitledi. Kalan dakikalarda Leicester City gol için çabalasa da ağları havalandıramadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. - İSTANBUL