Atletico Madrid'in Stadı Wanda Metropolitano, Haziran Ayında Bitecek
İspanyol devi Atletico Madrid'in yapımı süren 68 bin kişilik stadı Wanda Metropolitano, haziran ayında bitecek. Kulüp, eylülde maçlarını oynamaya başlayacak.
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da sona yaklaşıldı. Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da çalışmalar sürüyor.
Maçlarını 1966'dan bu yana efsane başkanı Vicente Calderon'un adını taşıyan stadyumda oynayan Madrid ekibi, Eylül ayında yeni evine geçecek. Wanda Metropolitano, 68 bin kapasiteli olacak.
TAMAMEN LED IŞIKLANDIRMA OLACAK
Dünya üzerinde ilk defa tamamen Led ışıklandırılmasının kullanılacağı stadyumun, 30 Haziran'da bitmesi planlansa da stadın açılışı yeni sezonda yapılacak.
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