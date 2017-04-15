Atletico Madrid'den Çifte Kazanç

İspanya'da ilk 2 sıradaki Real Madrid ve Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, ligin son sırasına demir atan Osasuna'yı 3-0'la geçti. Ev sahibi son 2 dakikada 2 penaltı atışında kaleci Sirigu'ya takıldı.



Şampiyonluk şansı az da olsa devam eden Atletico Madrid, en azından Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yolunda mutlak kazanması gereken maçta Osasuna'yı 3-0 yendi. Yıldızı Antoine Griezmann'dan yoksun oynayan Atletico, 30. dakikada Jannick Carrasco'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erirken, 57'de Carrasco bir kez daha sanneye çıktı: 2-0. 61'de Atletico Madrid'i iyice rahatlatan gol geldi ve Filipe Luis skoru 3-0 yaptı.



SIRIGU'DAN 2 DAKİKADA 2 PENALTI KURTARIŞI



Maçın son 2 dakikası ilginç anlara sahne oldu. İlk olarak Correa'nın ceza sahası içinde düşürülmesinden kazanılan penaltı atışını 89. dakikada Carrasco kullandı. Takımının ilk 2 golünü atan Belçikalı oyuncunun vuruşunu kaleci Sirigu, sağına yatarak kurtardı ve Carrasco'ya hat-trick şansı tanımadı.



Pozisyonun devamında Atletico, korner kazandı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda cezasahası sağ içine gelen topa Miguel de las Cuevas'ın müdahelesini hakem el olarak nitelendirdi. 89'da topun başına bu kez Thomas geçti. Ganalı oyuncunun vuruşunda kaleci Sirigu sağına yatmasına karşın sol eliyle topun ağlara gitmesine engel oldu ve maç da 3-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 65 yaptı. Ligde uzatmaları oynayan ve kümede kalma ihtimalleri gittikçe azalan son sıradaki Osasuna ise 17 puanda kaldı.