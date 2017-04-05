Atletico Madrid 3 Puana Tek Golle Uzandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.



Vicente Calderon Stadı'nda oynanan müsabakada başkent ekibini galibiyete ulaştıran golü 28. dakikada Brezilyalı futbolcu Filipe Luis kaydetti.



Arjantinli teknik adam Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Real Sociedad ise 49 puanda kaldı.



Öte yandan, ligde oynanan diğer maçlarda Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'u 2-0, Villarreal ise deplasmanda Real Betis'i 1-0 mağlup etti.