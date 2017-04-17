Atlas Okyanusu'nun İçindeki Bir Dağda Define Keşfedildi

Atlas Okyanusu'nda İngiliz bilim insanları tarafından nadir görülen minerallerden oluşan bir 'define' keşfetti.



Kanarya Adaları'nın 500 kilometre açığında yapılan keşif, deniz altındaki dağın mineral bakımından zengin olduğunu ortaya koydu.



İngiliz Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları, dağdan aldıkları örneklerin, karada var olandan 50 bin kat fazla tellür yoğunluğuna sahip olduğunu gözlemledi. Elde edilen örneklerin, rüzgar türbini ve elektronikte kullanılan ve nadir bulunan elementleri de içerdiği belirtildi.



Ekip lideri Bram Murton, deniz altındaki dağda bol miktarda mineral bulmayı ümit ettiğini ancak 'define' denebilecek yoğunluktaki bu keşifle karşılaşmayı beklemediğini söyledi. Murton, dağda hesap ettiği 2 bin 670 ton tellürün, dünyada toplam tedariğin 12'de birine karşılık geldiğini söyledi.