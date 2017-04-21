Atlas Corps Sivil Toplum Liderleri Yetiştiriyor

2006 yılında Washington'da kurulan Atlas Corps, dünyanın dört bir yanından gençlere, Amerika'daki çeşitli sivil toplum örgütlerinde, 12 ila 18 ay boyunca tecrübe kazanarak, sosyal sorunlarla mücadele konusunda kendilerini geliştirme imkanı sunuyor. İşte bu gençlerden biri de Selma Bardakçı