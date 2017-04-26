Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde Kritik Gündem Enerji
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi, önde gelen devlet adamları ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ve kritik enerji gündemiyle yarın başlayacak.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi, önde gelen devlet adamları ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ve kritik enerji gündemiyle yarın başlayacak.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nden yapılan açıklama, bu yıl sekizincisi düzenlenecek Zirvenin, 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul'da, 'Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek' temasıyla dünya liderlerini bir araya getireceği belirtildi.
Enerjide kritik konuların ele alınacağı Zirvede, jeopolitik gelişmeler, güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret gibi konuların yanı sıra enerji jeopolitiği, enerji güvenliği ve kritik altyapı konularının değerlendirileceği oturumlar yapılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmacı olarak katılacağı organizasyonda, aralarında Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanlığı Müsteşarı Matar Al Neyadi, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, İsrail Dışişleri Bakanlığı Enerji Özel Temsilcisi Ron Adam, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Özel Temsilci ve Koordinatör Vekili Mary Warlick, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Belarus Enerji Bakan Yardımcısı Vadim Zakrevsky ve eski Ürdün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Malek Kabariti'nin de katılması bekleniyor.
Zirveye, ayrıca İngiliz petrol şirketi BP, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas, İsrail merkezli Delek Drilling, ABD'li Noble Energy ve Cheniere, Ukraynalı Naftogaz ve Hollanda merkezli EWT gibi uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılacak.
Katılımcılar, küresel ve bölgesel enerji görünümü, enerji yönetiminin geleceği, Doğu Akdeniz'de bölgesel iş birliği ve ticareti güçlendirmek, Avrupa doğalgaz tedariğini çeşitlendirmek, bölgesel ve kıtalararası enerji piyasası bağlantıları, Türkiye ve sürdürülebilir enerjinin genişlemesi ve Güney Gaz Koridoru gibi çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, küresel enerji gündeminini etkileyen konuları ele alacak.