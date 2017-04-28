Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, "Rekabet dinamiklerini destekleyici bir tavrımız olacak. Hiçbir zaman bize kanunun verdiği bir takım yetkileri piyasa işleyişini bozmak için kullanmayacağız. Bu anlamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik bizim en önemli kriterlerimiz olacak." dedi.



Bostan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Ulusal Varlık Fonu" panelinde Varlık Fonu yatırım programı üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Çok farklı varlık sınıflarının devir alındığını, bunların iyi çalışılması ve iyi etüt edilmesi gerektiğini belirten Bostan, şunları kaydetti:



"Şu an üzerinde çalıştığımız konu, ülke fonunun nasıl çalışacağı, nasıl hedeflendirme yapacağı. Bütün bunlar üzerinde çalışıyoruz. 10 yıllık bir dönemi kapsayan bir iş planı var. Bunun özellikle ilk birkaç yılı, ilk 2 yılı Türkiye Varlık Fonu'nun, kendi organizasyonunun üzerinde duruyoruz. Bundan sonraki süreçte her bir varlıkla ilgili bir teşhis dönemi geçireceğiz.



Şu anda onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bazı varlıklarımızı değerlemesi yapılmamıştı. Bunları yaptık. Bununla beraber bunların denetimleri, finansal durumlarının resmi çekiliyor. Bunların her biri ile ilgili nasıl tüm bu varlıklarla beraber nasıl bir değer oluşturulur onun üzerinde çalışacağız. Varlıkların hemen hemen hepsi farklı sektörlerde olduğunu için bunların sektörü ile alakalı durumları da dikkate almak zorundayız."



-"Türkiye'deki ve dünyadaki satın alma ve birleşme potansiyelleri önemle üzerinde duracağımız konular"



Bostan, Türkiye'deki ve dünyadaki satın alma ve birleşme potansiyellerinin önemle üzerinde duracakları konular olduğunu belirterek, "Birinci konumuz Varlık Fonu'nun dizaynı, ikincisi varlıklarla ilgili gelişme alanlarının tespiti, üçüncü aşamada ise yeni alanlar, yeni fırsatlar ve yeni yatırım alanlarına odaklanma." diye konuştu.



Bostan, Türkiye'nin önceliklerinin önemli olduğunu, ikinci olarak özel sektörle beraber yine iş olanaklarının değerlendirilmesinin önemli hareket alanları içinde bulunduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bizim rekabet dinamiklerini destekleyici bir tavrımız olacak. Hiçbir zaman bize kanunun verdiği bir takım yetkileri piyasa işleyişini bozmak için kullanmayacağız. Bu anlamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik bizim en önemli kriterlerimiz olacak. Biz özel sektörle beraber, özel yatırımcılarla beraber, yerel veya uluslararası hiç fark etmez, her türlü fırsatı Türkiye için ve tabi ki iş birliği yapacağımız taraflar için en iyi şekilde çalışacağız.



Özetle bizim iş planımız, Türkiye Varlık Fonu'nun ana yapısının oluşturulması, bize devredilen THY, PTT gibi çok önemli markaların bir holding gibi yatırımcı gözüyle değerlendirilip nasıl daha iyi yapılacağı üzerinde çalışmak. Sonuçta 200 milyar dolarlık bir bilanço ve yaklaşık 40 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Bu ölçek avantajı da getiriyor. Bunu farklı piyasalarda özellikle sermaye piyasalarında, hem yerel hem de uluslararası sermaye piyasalarında çok olumlu bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz Türkiye Varlık Fonu olarak şeffaflığa azami ölçüde riayet edeceğiz. Zaten dünyada bu anlamda tüm varlık fonların benimsediği prensipler seti var."



- "Bizler de çeşitli varlıkların alınması veya satılması konusu üzerinde çalışabiliriz"



Bostan, "Yabancı yatırımlara da bakacak mısınız belli bir noktadan sonra? Özelleştirme sürecinde de rol oynayacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:



"Özelleştirme ile ilgili zaten şu anda devletin bir kurumu var. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu görevi yerine getirecek. Bize varlıkların devredilme amacı, özelleştirme değil, satış değil. Ama sonuçta herhangi bir yatırımcı gibi bizler de çeşitli varlıkların alınması veya satılması konusu üzerinde çalışabiliriz.



Bizim birinci önceliğimiz bunların değerinin ya da potansiyel değerinin ortaya çıkarılması, gerçek değerinin ortaya çıkarılması. Önceliğimiz bu olacak ama dünyadaki tüm varlık yöneten kurumlar gibi biz de dinamik bir portföy yönetimi yapacağız. Burada varlık alınır olabileceği gibi tabi satışı da olabilir. Ama bu şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok çünkü bunlar çok üzerinde detaylı çalışılması gerekir ve bizim o aşamaya gelmemiz biraz zaman alacak. Bunları da değerlendireceğiz."