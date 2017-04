Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin başarılı işler yaptığını belirterek, "Sayın Trump'tan beklediğimiz; biz hedefi sadece DEAŞ'a mı kilitleyeceğiz yoksa tüm terör örgütlerine mi kilitleyeceğiz? Eğer sadece DEAŞ'a bunu kilitleyecek olursak yanılırız. Yani bir terör örgütünü yok ederken diğer taraftan diğer terör örgütlerini orada güçlendirmiş oluruz çünkü onlara ne yazık ki silah yardımları geliyor. Onlara gelen silah yardımlarını DEAŞ ile paylaşıyor. Elimizde bütün belgeler var. Görüntülü var, kayıtlı var, bunları gayet iyi biliyoruz, bunları sağa sola kaçırmanın hiçbir anlamı yok. Bunu tabii ki benim Sayın Trump'a anlatmam lazım." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi özel oturumunda Erdoğan, Türkiye'nin, Avrupa Atlantik coğrafyasının güven, refah ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğini anlattı.



Demokrasi, hukuk, serbest piyasa ekonomisi ve evrensel değerlerden taviz vermeden ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bu süreçte dost ve müttefiklerimizden beklentilerimiz, ön yargılardan, kara propaganda ve çifte standarttan uzak şekilde Türkiye ile iş birliğine devam etmeleridir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de dostluk ve müttefiklik ilişkinin hakkını gerçek anlamda yerine getirmektedir. Dostlarımızdan da aramızdaki yarım asırlık hukuka riayet etmesini bekliyoruz. Amerika'nın tarihinin en büyük terör saldırısına maruz kaldığı 11 Eylül günü Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 5. maddesini işleten bir topluluğun Türkiye'nin 15 Temmuz günü yaşadığı felaket karşısında sergilediği tavrı açıkçası anlamakta zorluk çekiyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı gösterilen müsamahalı tavrı kesinlikle tasvip etmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin terörle mücadelesinde tek başına bırakılmasını içimize sindiremiyoruz. Hele Avrupa'nın bazı ülkeleri var ki bu teröristlere her türlü desteği vermekte ve onlara yataklık ve yardım yapmaktadır. Tüm belgeleriyle her şey ortadadır. Bu bazı Avrupa ülkelerini de bu konuda kendilerini test etmeye özellikle davet ediyorum. Demokrasiye kast eden, 249 canımızın canına kıyan katillerin, dost bildiğimiz ülkelerce himaye edilmelerini kabul edemeyiz. NATO ve Atlantik ittifakının özü birbirine sahip çıkmaktır. Birbirimizin hassasiyetlerine sahip çıkmadan bu dayanışmayı gösteremeyiz. Türkiye'nin müttefiklerinden beklediği destek hem açıktır hem hakkıdır. Türkiye, Atlantik'in her iki yakası için geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü ve güvenilir bir ortaktır. İttifaka yeni bir soluk, yeni bir güç vermekse hepimizin bu dönemdeki tutumuna bağlıdır. İçinden geçmekte olduğumuz sancılı dönemde ittifakımızın ve ortaklığımızın temellerini yeniden tahkim etmeli, güçlendirmeliyiz. Öncelikle ilişkilerimizi terör örgütleri değil, devletler olarak birbirimiz üzerinden yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Terör örgütleri kim ki? Biz onları yanımıza niye alıyoruz ki? Bu terör örgütleri, NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız. Ama bu terör örgütleriyle asla... Çünkü onlar bizim can düşmanlarımızdır."



Türkiye-ABD ilişkileri



Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



Bölgedeki gelişmelerin ve Türkiye ile ABD arasında bu konuda yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin birinci derecede önem arz ettiğini söyledi.



"Burada malum bir taraftan Amerika'nın başı çektiği koalisyon güçleriyle birlikte dayanışmamız, bir tarafta Rusya ve İran'ın bölgedeki ağırlığı. Bunları aramızda değerlendirmenin önemini özellikle vurgulamak istiyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Konuşmamda da ifade ettiğim gibi bizim Sayın Trump'tan beklediğimiz; biz hedefi sadece DEAŞ'a mı kilitleyeceğiz yoksa tüm terör örgütlerine mi kilitleyeceğiz? Eğer sadece DEAŞ'a bunu kilitleyecek olursak yanılırız. Yani bir terör örgütünü yok ederken diğer taraftan diğer terör örgütlerini orada güçlendirmiş oluruz çünkü onlara ne yazık ki silah yardımları geliyor. Onlara gelen silah yardımlarını DEAŞ ile paylaşıyor. Elimizde bütün belgeler var. Görüntülü var, kayıtlı var, bunları gayet iyi biliyoruz, bunları sağa sola kaçırmanın hiçbir anlamı yok. Bunu tabii ki benim Sayın Trump'a anlatmam lazım. Sayın Obama döneminde bunlar oldu. Sayın Obama'ya bunları defalarca anlatmama rağmen kendisini ikna edemedim. Şimdi Sayın Trump'la tabii yeni bir dönem başlıyor. Temennim odur ki Sayın Trump'a bunları anlatırız ve birlikte çaresini buluruz."



"Bölgeyi DEAŞ'tan temizliyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir terör örgütüyle, bir başka terör örgütü vasıtasıyla mücadele edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin DEAŞ'ı Cerablus'tan attığını ve bunu YPG ya da JPG ile yapmadığını vurguladı.



Özgür Suriye Ordusu ile dayanışma içinde Cerablus'un DEAŞ'tan temizlendiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aynı şeklide El Rai'ye girdik. El Rai'den de DEAŞ'ı attık. Yine ÖSO ile beraber attık. İndik Tabık'ı onlardan boşalttık. 'El Bab'a girmemiz lazım' dedik çünkü El Bab ve Tabık DEAŞ için çok önemliydi. El Bab biraz uzun sürdü ama orayı da boşalttık. Orada da artık DEAŞ yok. Şimdi iki önemli yer kaldı. Biri Münbiç. Sayın Obama'ya defalarca söyledim. 'Bakın Münbiç Arapların toprağıdır. Münbiç YPG veya PYD'nin değildir. Ama buradan Araplar boşaltıldı ve YPG ile JPG yerleştirdi. 'Bizim sizden bir isteğimiz var. Bunları Fırat'ın doğusuna göndermenizdir.' dedik. Söz verdiler. 'Göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin.' Ne yazık ki gönderilmediler ve bunlar hala orada duruyor. Şimdi bizim Münbiç'i onlardan temizlememiz lazım. Münbiç'i temizledikten sonra asıl merkez neresidir? Rakka. Rakka'da bugün DEAŞ'lı olarak 2 bin 500 ile 5 bin arasında teröristin olduğu tahmin ediliyor. Şimdi 2 bin 500 ile 5 bin arasındaki teröristi, başını Amerika'nın çektiği koalisyon güçleriyle Türkiye Özgür Suriye Ordusu birlikte temizleriz. Bu bizim için zor bir şey değil. Biz bu işi başarırız. Bunu Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'ta ispat ettik. Eğer Amerika, koalisyon güçleri, Türkiye bunu başaramıyorsak, biz niye varız? Olmayalım. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum ve bunu Sayın Trump'a anlatacağım. Gelin biz bu işi beraber halledelim ve terör örgütlerinden bu bölgeyi temizleyelim."



"Ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin hızla daha da yükselmesi gerektiğini ifade etti.



17,5 milyar dolarlık ticaret hacmini çok düşük bulduklarını vurgulayan Erdoğan, bunun yükselmesi gerektiğini ve bunun yapılması için gerekli olanları kendileriyle konuşmak istediğini kaydetti.



Erdoğan, bunun içinde en önemli kalemin, savunma sanayi olduğunu belirterek, "Savunma sanayine yönelik Amerika ile müşterek atmamız gereken adımlar var. Bugüne kadar bunlar çoğu zaman Kongre tarafından hep engellenmiştir. Temenni ederim ki bundan sonraki dönemde Kongre bunun önünü açar ve Türkiye ile Amerika arasında iki NATO üyesi olarak savunma sanayinde farklı adımları birlikte atabiliriz." diye konuştu.



Enerji alanında da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Amerika'nın ortak yapabileceği çalışmalar olduğunu aktaran Erdoğan, "Diğer bölgelerde de müşterek birçok adımları atmamız mümkün. Bu konuların dışında da şu anda gelişmeler yönelik tabii ki bazı birimlerimizin müşterek çalışmalarını güçlendirmemizdir. Başta tabii dışişleri bakanlıklarımız, istihbarat örgütlerimizin müşterek çalışmaları bölgenin huzuru için güven ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)