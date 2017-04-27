Atlantik Konseyi Istanbul Zirvesi 2017 - Hazine Müsteşarı Osman Çelik

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye'nin ulusal kalkınma programına çok önem verdiğini belirterek, "Burada başarılı ilerlemek için gerekli fonları ortaya koymak durumundayız. Kamu Özel İşbirliği (PPP) modelini bu nedenle kullanmaktayız ve özel sektörün sürece katılımını teşvik etmekteyiz." dedi.



Çelik, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana özel sektörün büyümesine yönelik politikalar uygulandığını, büyüme ve liberalizasyonun ise bunun itici gücü olduğunu söyledi.



Türkiye'nin yıllar içinde iş ortamını geliştirdiğini ve yatırım ajandasının yatırımlar için ortamın uygun hale gelmesi ve idari engellere çözüm bulunmasına yönelik olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:



"PPP modelini büyüme için itici güç olarak seçtik. Burada politik irade ve süreklilik, yatırım planlarının uzun vadeli olabilmesi için çok önemli. Türkiye bu ulusal kalkınma programına çok önem vermektedir. Burada başarılı ilerlemek için gerekli fonları ortaya koymak durumundayız. PPP modelini bu nedenle kullanmaktayız ve özel sektörün sürece katılımını teşvik etmekteyiz. Değişik sektörler için yap-işlet-devret, operasyon uygulama haklarını transfer etme gibi farklı PPP modelleri kullanıyoruz."



Çelik, PPP projesinin yaratıcı bir finansman yolu olduğunu belirterek, büyük projeler için çok yararlı olduğunu dile getirdi.



Ulaştırma ve sağlık sektöründe önemli örnekler olduğunu aktaran Çelik, "Şimdi bazı yeni hazırlamakta olduğumuz projeler var. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı 2003'te uygulamaya koyduk. Günümüze kadar 31 PPP projesi hazırlanmakta. 21 tanesi ihaleye bağlandı, kontratları yapıldı. Mersin-Yozgat ve Isparta hastaneleri işletmeye açıldı. 13 sağlık projesinin finansal kapanışı gerçekleştirildi. Toplam yatırım miktarı bu 13 proje için 5 milyar avro oldu. PPP projeleri çok yaratıcı projelerdir. Bunun varlığa dayalı bir model olması nedeniyle konvansiyonelin yanı sıra İslami finansman da kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.