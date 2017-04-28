Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, "Tüm dünyanın Suriye'nin Türkiye gibi bir komşusu olduğuna şükretmesi lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu Suriyeliler nereye gidecekti gerçekten merak ediyorum.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, "Tüm dünyanın Suriye'nin Türkiye gibi bir komşusu olduğuna şükretmesi lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu Suriyeliler nereye gidecekti gerçekten merak ediyorum." dedi.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de "Suriye'nin yeniden inşası" başlıklı oturumunda konuşan Bilden, 2011 yılının nisan ayında 10 milyonun üzerinde nüfusu olan çok eski bir medeniyete sahip Suriye'de sorunların ortaya çıktığını hatırlattı.
Önce bazılarının DEAŞ'ı İslam diniyle bağdaştırmaya çalıştığını ancak artık söz konusu örgütün üretilmiş olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Bilden, insanların bu örgütten korkmalarının sağlandığını ve ardından örgütün Suriye toplumunu ele geçirdiğini ifade etti.
Bilden, gerek Avrupa Birliği (AB), gerekse Birleşmiş Milletler'in (BM) bu soruna bir çözüm bulamadığını ve bu nedenle Türkiye'nin doğal hakkı olarak vatandaşlarını korumak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Fırat Kalkanı'nı başlatarak çok ciddi bir temizlik yaptığına dikkati çekti.
Türkiye'deki Suriyelileri misafir olarak kabul etmek istemediğini ifade eden Bilden, iki halkın birbirini çok iyi tanıdığını, kız alıp verdiğini, akrabalıklar kurduğunu anlattı.
"Tüm dünyanın Suriye'nin Türkiye gibi bir komşusu olduğuna şükretmesi lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu Suriyeliler nereye gidecekti gerçekten merak ediyorum." diyen Bilden, Avrupa'nın bazı ülkelerinin çok az sayıda mülteci almak için bile referandum yaptığını ve söz konusu referandumlardan "hayır" oyu çıktığını vurguladı. Bilden, empati yapılmadığı sürece Suriye sorununun çözülemeyeceğini dile getirdi.
Türkiye'de şimdiye kadar 209 bin Suriyeli kadının doğum yaptığını aktaran Bilden, "Bunların 11 tanesine aileler AFAD ismini verdiler. Çünkü orada sadece AFAD vardı, Türkiye Cumhuriyeti vardı." diye konuştu.
Bu kirli savaşın BM öncülüğünde sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Bilden, terör örgütlerine sarılarak terörün önüne asla geçilemeyeceğine dikkati çekti.
Suriyelilere yönelik bazı anketler yaptıklarını kaydeden Mehmet Halis Bilden, "Eğer bu savaş biterse ve kendi yerlerine başka insanlar yerleştirilmezse yarısından fazlasının dönebileceğini düşünüyorum. Nereye götürürseniz götürün bu insanları, eğer onlara vatanlarını yaşanabilir bir yer haline getirirseniz bu insanlar kendi yerlerine döner." değerlendirmesinde bulundu.
Atlantik Konseyi 2017 Zirvesi katılımcılara verilen resepsiyonun ardından sona erdi.