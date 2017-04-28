İSTANBUL (AA) – ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Orta Doğu Bürosu eski Başkan Yardımcısı Mona Yacoubian da Suriye'nin yeniden inşasında istikrarı sağlamanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye'de çatışmanın azaldığı, DEAŞ'ın temizlendiği yerlerde zaferlerin sürdürülebilir olması için o alanların istikrara kavuşması lazım." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de Suriye'nin yeniden inşasının tartışıldığı oturumun açılışında konuşan Atlantik Konseyi Ortadoğu uzmanı Frederic Hof, Türkiye'nin yıllar önce Suriye ile iyi ilişkiler ve iş bağlantıları kurmak için çok çalıştığını ancak bu ilişkinin Esed ailesi ve çevresi tarafından bozulduğunu anlattı.



Hof, Türkiye'de Suriyelilere yönelik yapılan yardımların Türk halkının vergilerinden karşılandığını ifade etti. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılabilmesinin sadece çimento ve tuğla ile değil, aynı zamanda yasal bir durumla mümkün olacağına dikkati çeken Hof, tüm Suriyelilerin politik açıdan mutabık kaldıkları bir durum oluşması gerektiğini söyledi.



"İstikrara odaklanmak gerek"



Mona Yacoubian da Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında istikrar üzerine odaklanmak gerektiğinin altını çizdi.



İstikrarı sağlamanın son derece önemli olduğunu ifade eden Yacoubian, "Suriye'de çatışmanın azaldığı, DEAŞ'ın temizlendiği yerlerde zaferlerin sürdürülebilir olması için o alanların istikrara kavuşması lazım." dedi.

Yacoubian, bu çerçevede Rakka'da yapılacak harekatta da çok önemli stratejik zorluklar olacağına değindi. Söz konusu bölgede operasyonun birkaç hafta içinde başlayacağını öngördüğünü belirten Yacoubian, şehrin ele geçirilmesinin ardından oturup bir anlaşmanın olmasını bekleyemeyeceklerini, bu nedenle sahadan yukarıya doğru başarılı bir istikrar programını hayata geçirmek gerektiğini kaydetti.



Şehrin DEAŞ'tan geri alındığı zaman mevcut sistemin ne olacağı ve buna benzer sorulara yeterli cevap bulunamaması halinde yine çatışma ortamına dönülebileceği tehlikesine işaret eden Yacoubian, ABD, Türkiye, PYD bağlamındaki konuların mutlaka Rakka'yı tekrar geri almadan evvel konuşulması gerektiğini vurguladı.



İstikrarı sağlamak için üç alana dikkat etmek gerektiğini ifade eden Yacoubian, öncelikle Suriyelilerin ülkelerinde yaşayabilmelerini sağlamak gerektiğini anlattı. Eğitimin ülkenin geleceği için diğer önemli unsur olduğunu söyleyen Yacoubian, eğitim sektörünü yeniden kurmanın ertelenebilecek bir çalışma olmadığının altını çizdi.



Yacoubian son olarak da özellikle Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı sahada çok daha fazla çalışarak sosyal bütünlüğe dikkat çekmek gerektiğini belirtti.

Mültecilerin bir başka ülkede ortalama kaldıkları sürenin 17 sene olduğunu hatırlatan Yacoubian, bu bağlamda başka ülkelere model olan Türkiye'nin tebrik edilmesi gerektiğini kaydetti.



"Savaştan sonra ülkelerine dönmelerini umuyoruz"



Suriye Kurtarma Vakfı Fonu Genel Direktörü Hani Khabbaz, ülkelerinden başka ülkelere giden Suriyelilerin orta sınıf eğitimli profesyoneller olduğunu unutmamak gerektiğini ifade etti. "Umuyoruz savaştan sonra gelip tekrar ülkeyi inşa sürecine katılırlar." diyen Khabbaz, geçmişe bakıldığında ise genelde bu tür durumlarda göçmenlerin yeni bir hayat kurdukları ülkede kaldığını söyledi.



Khabbaz, "Ülkeler konuksever olabilir ama mülteciler oraya ait değil. Bir mülteci verimli olmadığı ülkede çok daha maliyetli oluyor." diye konuştu.



Yeniden inşa derken güzel bir bina değil gelecek nesil için güzel bir okulu kastettiklerini dile getiren Khabbaz, "Biz köprüleri değil, topluma hizmet götürerek ve onların katkılarına izin vererek onları yeniden inşa etmek istiyoruz ki onlar da dahil edildiklerini hissetsinler." şeklinde konuştu.



Genelde iyileşme savaştan sonra başlasa da kendilerinin ilk kez savaşın ortasında yeniden yapılanmaya başladıklarını dile getiren Khabbaz, arkalarında 14 ülke bulunduğunu ve kendilerinin de sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler ile çalıştıklarını vurguladı.