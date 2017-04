ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi Robert Cekuta, petrolün geçmişte bir enerji kaynağı olmasının yanında ülkeler için bir savaş aracı olduğunu belirterek, "Şimdi de doğalgazda aynı durum yaşanıyor. Bu açıdan düşünüldüğünde Güney Gaz Koridoru gibi projelere dahil olmak, bu projelerin bir parçası olmak gelecek için oldukça önem taşıyor." dedi.



Cekuta, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Güney Gaz Koridoru Oturumu'nda" yaptığı konuşmada, doğalgaz projelerinin gerçekleşmesi için Türkiye, bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin ortak bir politika geliştirme çabası içinde olduğunu söyledi.



Ülkelerin enerji çeşitliliğinde doğalgazın her geçen gün daha fazla önemli hale geldiğini belirten Cekuta, Güney Gaz Koridoru'nun bölgenin enerji güvenliğini sağlaması açısından oldukça büyük bir proje olduğunu ifade etti.



Cekuta, enerji kaynaklarının her dönemde stratejik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Geçmişte petrol enerji ihtiyacını karşılama açısından çok önemli bir yere sahipti. Şimdi de doğalgazda aynı durum yaşanıyor. Bu açıdan düşünüldüğünde, Güney Gaz Koridoru gibi projelere dahil olmak, bu projelerin bir parçası olmak gelecek için oldukça önem taşıyor." diye konuştu.



Türkiye ve Avrupa'nın önemli miktardaki doğalgaz ihtiyacını giderecek Güney Gaz Koridoru Projesi'nin Azerbaycan ayağında çalışmaların devam ettiğini belirten Cekuta, "Azerbaycan devleti gerçekten çok çalışarak bu projenin tamamlanmasını istiyor. Hatta bizzat Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev devreye girerek projede olan diğer ülkelerin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu. Projenin Azerbaycan ayağındaki çalışmalarda bir gecikme yok." ifadelerini kullandı.



"TANAP'ta gecikme beklemiyoruz"



Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol da TANAP'ın yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.



Türkiye'ye ilk gaz akışının gelecek yıl haziran ayında başlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Düzyol, "TANAP doğru yolda gidiyor ve gecikme beklemiyoruz. Bu sene kritik bir sene. Yıl sonuna kadar mekanik çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Altı ay sonrada çalışır hale gelmesini bekliyoruz. Projenin şu an tek giriş noktası var. Türkiye'nin çok giriş hakkı vermesi durumunda Irak ve Doğu Akdeniz tedarikçilerinin gazı da projeye eklenerek daha fazla hacim katılabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Düzyol, TANAP'ın başarısının Güney Gaz Koridoru'nun başka yatırımlarıyla da ilişkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun en iyi ilerleyen projesi. Türk Akımı'nın TANAP'a rakip olacağını düşünmüyorum. Çünkü TANAP, 15 yıl boyunca belirli hacimler garanti ediyor. Güney Gaz Koridoru hakkında hayli iyimserim. Burada herkes kazanacak. TANAP aslında gerçek tedarik çeşitliliği sunan tek proje. Türk Akımı sadece yolun çeşitlendirmesine katkıda bulunacak."