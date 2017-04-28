Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, devletin sahip olduğu çeşitli kurumların kimisinin uykuda olduğunu belirterek, "Bunları Türkiye Varlık Fonuna devretmekle Fonun bu kurumları yeniden yapılandırma imkanı olacak. Bu çok önemli çünkü yeniden yapılandırıldığında potansiyeli su yüzüne çıkartabiliyorsunuz." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Ulusal Varlık Fonu" panelinin açılışında konuşan Şimşek, Türk ekonomisinin çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara rağmen oldukça dayanıklı olduğunu söyledi.



Temellerinin sağlam olması nedeniyle var olan tüm gelişmelere rağmen Türkiye'nin büyümeyi ve istihdamı sürdürdüğünü dile getiren Şimşek, giderek artan nüfusu ve bulunduğu bölge nedeniyle ülkede işsizlik oranlarının hala yüksek olduğunu aktardı.



Şimşek, halk tarafından kabul edilen referandumun istikrarı hedeflediğine dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti 94 yaşında bir cumhuriyet olarak 65 hükümet oluşturdu. Hükümetlerin ömrü ortalama 1,5 yıl. Şimdi biz önümüzde icracı bir cumhurbaşkanına doğru bakmaktayız. Ekibiyle birlikte kendisi 5 sene boyunca yönetim yapacak. Bu da kesintisiz bir kalite, hizmet, yatırım ve reformlar dizisini içerecek. Anayasanın değiştirdiği şey bu aslında." değerlendirmesinde bulundu.



Reformun; çok kritik ve yönetimde istikrarı sağlayacak önemli bir adım olduğunun altını çizen Şimşek,"Bundan çok daha geniş bir reform gündemimiz var. Aslında 2012-2013'ten beri var zaten. Bir kısmını yapmayı başardık. Özellikle geçtiğimiz yıl önemli ilerleme kaydettik. Geçen yılı reformlar açısında iyi bir yıl olarak görüyorum. Başarısız darbe girişiminin hemen ardından kritik reformları gerçekleştirmeyi başardık. Şimdi de devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"Yeniden yapılandırıldığında potansiyeli su yüzüne çıkartabiliyorsunuz"



Mehmet Şimşek, Türkiye Varlık Fonunun kurulmasında 3 kilit sebep bulunduğunu belirterek, "Birincisi; Türkiye'nin değer zincirini yükseltmesi lazım. Türkiye'nin daha rekabetçi olabilmesi lazım. Değer zinciri içerisinde bilgi, teknoloji ve daha yoğun ürünler oluşturması lazım." ifadelerini kullandı.



Geleneksel finansal yolun, yüksek teknoloji startup'larını teşvik etmediğine dikkati çeken Şimşek, "Varlık Fonu'yla birlikte buradaki boşluğu tıkamayı düşündük. Pek çok esneklikler var. Öyle bir tip destek verebilir ki Türkiye'yi değer zincirinde yukarı tırmandırmak için tam ihtiyaç duyduğumuz destek olabilir." şeklinde konuştu.



Şimşek, Türkiye'nin insan sermayesine, altyapıya ve araştırma- geliştirmeye yatırım yapmaya öncelik verdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin altyapı yatırımlarında dikkate alınacak düzeyde başarılı bir takım ilerlemeler kaydettiğini söyledi.



İkinci sebebin; Varlık Fonunun özel sektöre ya da hükümete altyapı yatırımlarını finanse edecek imkan kazandırabilmesi olduğunu dile getiren Şimşek, "Üçüncüsü ve en kritik olanı ise devletin sahip olduğu çeşitli kurumların kimisi uykuda ve bunları Varlık Fonuna devretmekle Fonun bu kurumları yeniden yapılandırma imkanı olacak. Bu çok önemli çünkü yeniden yapılandırıldığında potansiyeli su yüzüne çıkartabiliyorsunuz." yorumunu yaptı.



Şimşek, fonda bulunan şirketlerle sadece nakit akışının kullanılmayacağını aynı zamanda nakit akışının genişletileceğini ve Varlık Fonunun bu nedenle yararlı olacağını söyledi.



Varlık Fonunun şeffaf şekilde yönetilirse ve bekleyen güvenilirliği sağlayabilirse küresel paraya da katkıda bulunabileceğini belirten Şimşek, "Türkiye zor dönemden geçti ve bunları aştı. Zannediyorum ki bunun en kötü kısmını geride bıraktık. Tabi bizim istediğimiz kadar iyi değil herşey ama küresel manşetlere düştüğü kadar da kötü değil. Biz işin gerçeğini daha iyiye götürmenin çabasındayız." diyerek sözlerini tamamladı.