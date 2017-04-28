Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
ABD'nin başkenti Washington merkezli uluslararası strateji danışmanlık şirketi Rice HadleyGates LLC'nin Başkanı Stephen J. Hadley, Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin demokratik yönetimini destekliyoruz.
ABD'nin başkenti Washington merkezli uluslararası strateji danışmanlık şirketi Rice HadleyGates LLC'nin Başkanı Stephen J. Hadley, Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin demokratik yönetimini destekliyoruz. ABD ve AB'nin güçlü bir müttefik olarak Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.
Hadley, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu'nda" konuşan Hadley, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde birçok reforma imza attığını söyledi.
Son dönemde dünya genelinde Brexit, Fransa'daki seçimler ve daha birçok küresel gelişmenin yaşandığını dile getiren Hadley, geçen yılın Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğunu ifade etti.
ABD'nin 41. Başkanı George W. Bush'un başkanlık döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını da yürüten Hadley, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye demokrasisine karşı yapıldığını belirterek, "Atlantik Konseyi olarak, Türkiye'deki özgürlükleri ve demokrasiyi desteklediğimizi belirttik. Türkiye'nin yanında yer alıyoruz ve Türkiye'nin demokratik yönetimini destekliyoruz. ABD ve AB'nin de güçlü bir müttefik olarak Türkiye'ye ihtiyacı var." diye konuştu.
Atlantik Konseyi
Merkezi Washington'da bulunan Atlantik Konseyi, son yedi yıldır İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, iş dünyasının önde gelen isimlerini, kanaat önderlerini ve sektör uzmanlarını buluşturarak enerji, ekonomi ve politika alanında bölgesel ve küresel sorunları tartışmak üzere üst düzey platform sağlıyor.
Washington ve New York'ta her yıl düzenli galalarla ekonomi dünyasını ve üst düzey hükümet yetkililerini bir araya getiren konsey, uluslararası arenada oldukça saygın ve etkin bir kuruluş olarak biliniyor.
Konsey bünyesinde, Adrienne Arsht Latin Amerika Merkezi, Afrika Merkezi, Brent Scowcroft Uluslararası Güvenlik Merkezi, Refik Hariri Ortadoğu Merkezi, Dinu Patriciu Avrasya Merkezi, Güney Asya Merkezi, Küresel Enerji Merkezi, Küresel İş ve Ekonomi Merkezi, Milenyum Liderlik Programı ve Transatlantik İlişkiler Programı gibi araştırma birimleri bulunuyor.