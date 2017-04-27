ABD merkezli Tellurian Inc. şirketinin Başkan Yardımcısı ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasasına girdiğine dikkati çekerek, "Türkiye de kaynaklarını çeşitlendirme ihtiyacıyla karşı karşıya, ama LNG'yi bu çeşitlendirmede bir araç olarak kullanmaya başladı. Avrupa'da bazı ülkelerin de Türkiye modelinden yararlanacağını ve bu şekilde daha iyi bir ekonomi başarabileceklerini düşünüyorum." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin "Avrupa Gaz Tedariğini Çeşitlendirmek" oturumunda konuşan Hochstein, küresel piyasada bir altyapı boşluğu olduğunu ve dünyadaki gaz talebine bakıldığında 2025'e kadar 90 milyon ton sıvılaştırma kapasitesine ihtiyaç duyulacağını söyledi.



Bunun için de sıvılaştırma alanlarındaki altyapı ihtiyacının giderilmesi gerektiğine işaret eden Hochstein, "Türkiye'den Güney Gaz Koridoru bağlamında bahsediyoruz, ama Türkiye'nin LNG alanına da girdiğini gördük. Türkiye de kaynaklarını çeşitlendirme ihtiyacıyla karşı karşıya, ama LNG'yi bu çeşitlendirmede bir araç olarak kullanmaya başladı. Avrupa'da bazı ülkelerin de Türkiye modelinden yararlanacağını ve bu şekilde daha iyi bir ekonomi başarabileceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Avrupa'nın endişelerini paylaşıyoruz"



ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Özel Temsilci ve Koordinatör Vekili Mary Warlicki de Amerika'nın Avrupa enerji güvenliği taahhüdünde birçok yenilik olduğunu aktardı.



Daha önce Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'ya gaz kesintileri uyguladığını ve bu kesintilerin bir uyanma çağrısı anlamında geldiğini anlatan Warlicki, "Hala Rusya'ya veya tek bir enerji kaynağına bağlı olan ülkeler için bu durum son derece önemli. Bu uyanma çağrısı aynı zamanda enerji çeşitliliğinin altını çizmiş oldu. Ukrayna 2015'in sonunda gaz çeşitlendirmesi projesine başladı, çok önemli çalışmalar söz konusu ve daha fazla gelişmeler olacak. Biz en kırılgan durumda olan ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz, bölgedeki zorlukları ele almaya çalışacağız. Avrupa'nın da özellikle LNG'ye erişebilir olması için çalışmalarımız olacak. Bu çeşitlendirme çalışmaları Amerikalı şirketler için pazar fırsatları açısından da çok önemli." diye konuştu.



Warlicki, Avrupa enerji arz güvenliğine katkıda bulunmayacak projelere ihtiyatlı yaklaştıklarını ve endişelerini dile getirdiklerini aktararak, "Avrupa'nın Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı projeleriyle ilgili endişelerini paylaşıyoruz. Bu projelerin Avrupa'nın enerji güvenliğine zarar vermesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.