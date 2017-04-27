Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Salih Al Sada, geçen üç yıl boyunca küresel petrol piyasasının inişli çıkışlı bir dönemi geride bıraktığını belirterek, "Son iki yıldaki çabaların sonucu olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde ciddi bir olgunluk seviyesine ulaşıldı. Yılın ilk çeyreğinde, örgüt ilk defa yüzde 104'lük uyumla üretimi kısma anlaşmasını uyguluyor." dedi.



Al Sada, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin "Küresel ve Bölgesel Enerji Görünümü" oturumunda yaptığı konuşmada, OPEC üyelerinin son bir yıl içindeki gerçekleştirdiği müzakere ve yaptığı anlaşmalarla petrol fiyatını yükseltmeyi amaçladığını ve piyasanın istikrara kavuşması için çalıştıklarını söyledi.



Petrol sektöründe daha önceki dönemlerde de finansal çöküşler, savaşlar, talep çöküşleri gibi olaylarla karşılaşıldığını aktaran Al Sada, "Şu anda ise tüm bunlara rağmen sektörde ciddi bir olgunluk seviyesi var. Piyasadaki düşük petrol fiyatları ve konunun çözümü için bütüncül bir şekilde çözüm aranıyor. Son iki yıldaki çabaların sonucu olarak OPEC içinde ciddi bir olgunluk seviyesine ulaşıldı. Yılın ilk çeyreğinde, örgüt ilk defa yüzde 104'lük uyumla üretimi kısma anlaşmasını uyguluyor." diye konuştu.



Al Sada, özellikle düşük petrol fiyatlarının yaşandığı son yıllarda üretici ülkelerle sektördeki kurum ve kuruluşlar arasında uzlaşı ortamının oluştuğunu dile getirerek, "Bu diyaloglarda şunu farkettik, dünyada günlük 1,5-2 milyon varil petrol üretiminden oluşan bir arz fazlası var, bu da tüm üretimde yüzde 1-1,5 arasında bir miktara tekabül ediyor. İşte arz ve talep dengesini burada oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.



- Fiyatların dengelenmesi kaçınılmaz



Al Sada, petrolde arz fazlasının fiyatları düşürdüğünü belirterek, "Petrol piyasasında devam eden bu durum, fiyatlardaki dengelemeyi kaçınılmaz hale getirdi. Biz de piyasa mekanizmalarının düzenlenmesine destekliyoruz. Piyasa kendini yenilesin. Biz, OPEC olarak bunun dengelenmesi için çalışıyoruz." dedi.



Piyasada uzun vadeli istikrar için çalıştıklarını vurgulayan Al Sada, "Bunun en güzel örneğini bu yılın ilk finansal çeyreğinde gözlemledik. Kriterler belirlendi, OPEC ülkeleri ve birkaç OPEC dışı üretici arasında benzersiz bir anlaşma yapıldı ve 1 Ocak itibarıyla başladı. OPEC'e üye ülkelerde neredeyse ortalama yüzde 95 oranında bir uyumluluk yakaladık. İlk çeyrekte ise yüzde 104'lük bir uyum gördük. Eskiden yüzde 60'lık bir uyum bile yakalayamazdık. Gerçekten dengeleme sürecine faydası oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Petrolde fiyat dengelenmesini tüm tarafların lehine olacağını ifade eden Al Sada, şöyle konuştu:



"Jeopolitik ve iktisadi olarak alınan her kararın üretici ülkelerin çıkarına olduğu açık bir şekilde biliniyor. Ülkelerin planlarını buna göre yaptıklarını biliyoruz. Ayrıca, OPEC ülkelerinin profillerine bakıldığında hepsinin gelişmekte olan ülkelerden oluşan bir topluluk olduğunu görüyoruz. Petroldeki fiyat dengesizliğinin yol açtığı istikrarsızlığı istemiyoruz. Ayrıca, yaşadığımız tüm dünyada ekonomiler birbirine bağlı. Petrol fiyatlarının bu denli düşük olması kimseye yarar sağlamıyor."



Al Sada, Katar'ın dünyanın en büyük doğalgaz üreten ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, dün itibarıyla uluslararası alanda LNG ihracat izni için sürecin tamamlandığını ve söz konusu izin belgesinin alındığını sözlerine ekledi.