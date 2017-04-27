İSTANBUL (AA) – Atlantik Konseyi Başkan Yardımcısı Stephen Hadley, Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu, küresel arenada inanılmaz önemi bulunduğunu belirterek, "Hem Avrupa hem de Asya'da mevcut ve Ortadoğu ile de kuvvetli bağları var. Türkiye bu bölgede ve hatta dünyada ortaya çıkan fırsatlar ve zorlukları tartışmak konusunda ideal bir platform." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin açılışında konuşan Hadley, lider bir düşünce kuruluşu olarak ortaya çıkan konseyin, kuruluşundan beri hep transatlantik ilişkilerin kuvvetlenmesi ve ilerlemesini savunduğunu ifade etti.



Konsey olarak geçmişte Türkiye'de yıllık zirve yapma kararı aldıklarını hatırlatan Hadley, "Türkiye dinamik bir ülke ve tabii ki global sahnede inanılmaz önemi var. Hem Avrupa hem de Asya'da mevcut ve Ortadoğu ile de kuvvetli bağları var. Türkiye bu bölgede ve hatta dünyada ortaya çıkan fırsatlar ve zorlukları tartışmak konusunda ideal bir platform." değerlendirmesinde bulundu.



Dostlarla çalışmanın değeri ve hep birlikte ortak yaklaşımlar ortaya koymanın önemine vurgu yapan Hadley, "Bu sayede refah, istikrar ve barış olacak." diye konuştu.



Hadley, iki günlük zirvede sadece zorlukları belirlemek değil aynı zamanda kendilerini verimli şekilde düşünebilmek için enerji ile doldurmak istediklerini kaydetti.



-"Atlantik'in iki tarafında iş birliği devam etmeli"



Atlantik Konseyi Bölge ve İstanbul Zirvesi Direktörü Defne Sadıklar Arslan da belirsizliklerle dolu yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu belirtti. Bu nedenle bu değişen ortamda Atlantik'in iki tarafında iş birliğini geliştirerek devam ettirmek gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bu zirve dünyada Türkiye'nin jeopolitik ve enerji alanlarında önemini belirlediği bir dönemdedir. Dolayısıyla bu sene geleneksel olarak enerji konusu üzerinde durmanın ötesinde bu zirvede ticaret, iş dünyası ve güvenlik konularını ele almak istiyoruz." diye konuştu.



Arslan, zirvenin başarılı olmasına yönelik temennisini dile getirdi.



-"İyi gün dostu değiliz"



Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe de bölgede çok zor zamanların yaşandığını ve bu bağlamda konsey olarak zirvenin yapılması noktasında, özellikle Türkiye'de yaşanan trajik, başarısız darbe girişiminin ardından tereddüt ettiklerini anlattı. "Ama Atlantik konseyi iyi gün dostu değildir." diyen Kempe, tam da bu zamanlarda yoğun sohbet ve fikir alışverişi gerektiğini ve 2 gün sürecek zirvede bunu yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Kempe, bölgesel iş birliğine daha kapsayıcı şekilde baktıklarını ve bu nedenle ekonomik büyüme, bölgesel büyüme ve transatlantik güvenliğin de konuşulacağını, bunların yanı sıra alt yapı yatırımlarına değinileceğini ifade etti.



Kempe, "Barış, istikrar, refah ve ekonomik entegrasyon ile büyümeyi sağlamak konularına odaklanacağız. Bölgesel enerji ortaklığı bunların hepsinin merkezinde olacak" şeklinde konuştu.