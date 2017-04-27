ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, "Bunu görmeyebilirsiniz ama gerçek şu ki ABD Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin güçlü olması, huzurlu olması, barışçıl olması, müreffeh ve demokratik olması çok açık bir şekilde bizim ulusal çıkarımıza." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin açılışında konuşan Bass, son zirvenin 18 ay önce yine İstanbul'da yapıldığını ve bu süreçte gerek ABD, Avrupa ve Türkiye'de gerekse ilişkilerde bu süreçte çok değişiklik olduğunu söyledi.



Bu farklılıklara özellikle medyada çok dikkat çekildiğini belirten Bass, bu durumun herkesin birbirine ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu ifade etti.



Bass, şöyle devam etti:





"Bir arada çalışabildiğimiz zaman hepimiz daha kuvvetliyiz. Ancak o zaman aynı yöne gider ve bu üç bölgedeki zorluklarla baş edebiliriz. Bunu görmeyebilirsiniz ama gerçek şu ki ABD Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin güçlü olması, huzurlu olması, barışçıl olması, müreffeh ve demokratik olması çok açık bir şekilde bizim ulusal çıkarımıza. Bu toplumda veya çevredeki ülkelerde herkese yardımcı olmaya çalışıldığında tabii ki bazı zorluklar var. Ancak gelecekte bu gerçeği başaracağımıza inanıyorum.



Biraz farklılıklarımız var tabii. Bunlarla nasıl başa çıktığımız ve üzerinde çalıştığımız hedeflerin yakın olduğunu anlamak, aynı yönde ilerlemek, Türk dostlarımızın gelecekteki Türkiye için kendi vizyonlarını gerçekleştirmeleri açısından başarılı olmasına yardımcı olmak, diplomaside yaptığımız şeyin çok önemli bir parçası."



Oturumlar arasında bazı sanat eserlerinin gösterildiğine dikkat çeken Bass, bu eserlerin Türkiye'nin büyük bir maddi kaynak ayırdığı Suriyeli mülteciler arasında çok yetenekli bazı sanatçılar tarafından ortaya konulduğunu belirtti. Bass, "Sanıyorum bu çok önemli. Kültürel çalışmalar, çatışmaların orta yerinde bile bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.