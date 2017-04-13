Atla Timsahın Nefes Kesen Mücadelesi

ABD'nin Florida eyaletinde doğal parka kutlama gezisi düzenleyen hemşirelik okulu mezunları, bir atla timsahın nefes kesen mücadelesine şahitlik etti. At, önce timsahı otluk alandan çıkarttı. Ardından da üzerinde tepindi. Ama timsah bu tepinme sırasında atın bacağını ısırdı. Hafif yaralanan at da çareyi oradan uzaklaşmakta buldu. Bu heyecan dolu anlarsa adeta soluk almadan izlendi. Park yetkilileri atın yarasının tedavi edildiğini, durumunun iyi olduğunu açıkladı.



(İHA)