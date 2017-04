Atla Terapinin Engelliler Üzerindeki Mucizevi İyileştirici Gücü

– ARNAVUTKÖY Belediyesi, engelli çocuklara atla terapi hizmeti verdi. Atlara binerek terapi alan çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.



Kemerburgaz Alkuzu Atlı Binicilik'te gerçekleştirilen etkinliğe Arnavutköy Belediyesi'nin özel aracıyla getirilen yaklaşık 20 çocuk, atların iyileştirici gücünü hissetti.



"ÇOCUKLAR ATIN ÜZERİNDE ANNE KARNINDA GİBİ HİSSEDİYOR"



At Terapisti Doğa Selçuk, terapi vermek için özel olarak yetiştirilen atların önemine dikkat çekerek, verdikleri terapi ile ilgili şöyle konuştu:



"Atın yürüyüşü insan yürüyüşünü taklit ediyor. Aslında yürümese bile kalça kemiklerinden, omurgadan ve omurilikten beyine yürüme sinyali gönderiyor. Beyin de o sinyale tepki veriyor. Hiçbir şey yapmasak bile atın belirli bir temposunda yürümemiz bile insan yürüyüşünü etkiliyor. Otizmli çocuklar anneden ayrılma korkusu yaşayarak kendilerini içe kapatıyorlar. Zekada sıkıntısı olmayan böyle çocuklar doğuşta panikleyerek dış dünyadan kopuyorlar. Ters binişi ve uyuyakaldığı biçim anne karnını temsil ediyor. Atın sıcaklığı ve yürüyüşündeki sakin çalkalama anne karnını hatırlatıyor ve böylece bulunduğu yer onda güvenilir yer hissiyatı oluşturuyor. Her çocukta, her grupta farklı şeyler yapıyoruz. Bazılarında daha çok el kol rahatlama egzersizleri yapıyoruz. Diğer terapileri destekleyen ve tek başına yeterli olmayan bir terapi. Serra, geçen hafta binmekten korkarken, bugün çok rahat, çok keyifli bir ders yaptık."



Gelişim geriliği ve otizm rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki Serra Özçelik'in annesi Müşerref Özçelik, kızının atla terapi sonrası yaşadığı değişimle ilgili şöyle konuştu:



"Serra hamur gibi, kafasını tutamayan, oturamayan, ellerini kullanamayan bir çocuktu. Bu terapilerle Serra desteksiz oturmaya, ellerini kullanabilmeye, tebessüm etmeye, göz teması kurabilmeye başladı. Ben, bu eğitimlerin gerçekten destekleyici olduğunu düşünüyorum."



ATIN ÜZERİNDE KUŞ ÖZGÜRLÜĞÜ



Kokai adındaki atı çok sevdiğini belirten 13 yaşındaki down sendromlu Zeynep Sevinç,terapi esnasında neler hissettiğini şu sözlerle dile getirdi:



"Çok güzel, kuş gibi hissediyorum. Atın üzerinde spor yapıyorum. Çok mutlu oluyorum, atları çok seviyorum."



Gelişim geriliği rahatsızlığı yaşayan 6 yaşındaki Fatih Oral, yüzündeki gülümsemeyle, "Atla dolaşıyorum, üzerinde spor yapıyorum. Atı seviyorum. Çok eğleniyorum" dedi.



Otizm hastası 6 yaşındaki Muhammed Kerim Akman, atın üzerinde çok mutlu olduğunu ifade ederken, Muhammed Ali Uslu atla spor yapıp onu çok sevdiğini dile getirdi.



ÖZGÜRLÜĞÜN HAYVANININ YAŞADIĞI MUTLULUK



İnsanları, çocukları mutlu etmek ve onları iyileştirmek için büyük çaba sarf eden atların, eğitim sonrası doğaya bırakıldığında yaşadığı mutluluk göz doldurdu. - İstanbul