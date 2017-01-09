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Atina'da Rus Diplomat Ölü Bulundu
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Atina'da Rus Diplomat Ölü Bulundu
On Numara Çekildi
Atina'da Rus Diplomat Ölü Bulundu
9 Ocak 2017 Pazartesi 22:42
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görevli Malanin evinde ölü olarak bulundu.
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görevli Malanin evinde ölü olarak bulundu.
Kaynak:
Dunya.com
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