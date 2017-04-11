Atina'da Cev Finali Toplantısı Yapıldı

CEV Challenge Kupası finalinin ilk karşılaşmasını oynayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yunan takımı Olimpiyacos'un antrenörleri ile takım kaptanları, basın toplantısı düzenledi.



Müsabakanın oynanacağı Meline Merkouri Salonu'ndaki toplantıya Olimpiacos antrenörü Braco Kovacevic, kaptan Stella Christodoulou, Bursa Büyükşehir Belediyespor antrenörü Jan de Brandt ile kaptan İpek Soroğlu katıldı.



BRANDT: "ATEŞLİ TARAFTAR BİZİ MOTİVE EDİYOR"



Bursa Büyükşehir antrenörü Belçikalı Jan de Brandt, şunları söyledi: "Çok büyük bir karşılaşma olacak. 3 hedefimiz vardı. Bir tanesi Türkiye'de dörtlü final kupa finali oynamaktı. Olmadı. Şu andaki Avrupa finali başka hedefimizdi. Ona ulaştık. Şimdi kupayı almak istiyoruz. Türkiye'de seviye çok yüksek. Ateşli taraftar önünde oynamak bizim için önemli değil. Ben oyuncuyken de burada oynamıştım. Bu tür şeyler bizi daha çok motive ediyor. Bir yere ulaşmak için tek bir isme odaklanmak gerekmiyor. Önemli oyuncuları var. Bütün oyuncular yüksek seviyede."



İPEK: "KAZANMAK İSTİYORUZ"



Bursu Büyükşehir Belediyespor kaptanı İpek Soroğlu, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. 2015 yılında bu kupayı kazanmıştık. Yine kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak Bursa'ya avantajlı bir sonuçla dönerek bu kupayı yeniden kazanmak istiyoruz" dedi. Yunanlı bir gazetecinin Olimpiakos taraftarının çok ateşli olduğunu, Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ı bildiklerini söyleyince Soroğlu, "Bizimkiler de fena değildir. Bursa'ya gelince zaten göreceksiniz. Yakından tanıyacaksınız" diye cevap verdi.



BRANCO: "SEZONU BURSA'DA AÇTIK, ORADA KAPATACAĞIZ"



Olimpiyacos antrenörü Braco, "İki iyi takım final oynayord. Biz sezona Bursa'da başladık Bursa'da kapatacağız. Yarın maçı oynayacağız sonra Bursa'ya gideceğiz. Voleyboldan keyif almaya bakacağız" dedi.



STELLA: "BÜYÜKŞEHİR GÜÇLÜ RAKİP"



Olimpiacos kaptanı Stella Christodoulou ise şöyle konuştu: "Final oynayacağımız için çok mutluyuz. İlk kez bir Avrupa kupasında final oynayacağız. Çok güçlü takımla karşılaşacağız. Bursa Büyükşehir en iyi takımlardan bir tanesi. Kimsenin favori olduğuna inanmıyorum. Yarın karar vereceğiz buna. Çok iyi bir hafta sonu geçirip kupayı kazanmak istiyoruz. Yarın büyük ve güzel bir atmosferde oynayacağız ve kimin güçlü olduğu belli olacak." - Atinayunanistan