Atilla Taş ve Murat Aksoy Dahil 12 Kişi Tutuklandı

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında tahliye edildikten sonra haklarında yeni bir soruşturma açılan 13 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Atilla Taş, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi için"Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.





Medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şarkıcı Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 14 gündür gözaltında tutuldukları emniyet müdürlüğünden akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.





Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



'Darbe girişiminin etki ajanlığını yaptılar'



Başsavcılık mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerden bazılarının Bylock isimli programı kullandığı öne sürülerek şu suçlamalara yer verildi:



"15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin darbe girişimi süresi öncesinde, esnasında ve sonrasında örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgütün yalnızca mensupları tarafından hazırladığı kriptografik haberleşme programını kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle yoğun irtibatlarının olduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikaya üye oldukları, örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif olarak görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri ve darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri.."





Şüphelilerden Zaman gazetesinin eski çalışanı Ali Akkuş, "gazetenin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile hükümete karşı yürütülen faaliyetler konusunda ters düştüğü, gazetede pasif göreve verildiği, gazeteden ayrılırken tazminatının ödenmediği ve 17 - 25 Aralık sürecinden sonra sonra örgütün faaliyetleri arasında yer almadığı" gerekçeleriyle serbest bırakıldı.





Şüpheliler, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki hafta önce ilk kez hakim karşısına çıkmış, 5 gün süren duruşmaların ardından tahliye edilmişlerdi.



Tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı HSYK tarafından açığa alınmıştı.