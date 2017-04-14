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Atilla Taş ve 12 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi
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Atilla Taş ve 12 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Atilla Taş ve 12 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Dunya.com

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