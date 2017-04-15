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Atilla Taş ve 11 Şüpheli Tekrar Tutuklandı
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Atilla Taş ve 11 Şüpheli Tekrar Tutuklandı

Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

Atilla Taş ve 11 Şüpheli Tekrar Tutuklandı

Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

Kaynak: Dunya.com

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