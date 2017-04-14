Atilla Taş Hakkında Sıcak Gelişme

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. FETÖ'nün medya yapılanması davasında İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 29 sanıktan 21'inin tahliyesine karar verilmişti. Duruşma savcısının itirazı üzerine 21 sanıktan 8'i hakkında yakalama kararı çıkarılırken, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık ise "darbe girişimi" soruşturması nedeniyle yeniden gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



Soruşturma savcılığı, sorgu işlemlerinin ardından, şarkıcı Atilla Taş, gazeteciler Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin'i "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



(Başak Akbulut /İHA)