Atilla Taş Dahil 12 Kişi Darbe Soruşturması Kapsamında Tutuklandı
Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHAFETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişiden...
Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişiden 12'si tutuklandı.