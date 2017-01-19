Atilla Kılıç: Polislerin Göreve Dönmesini Memnuniyetle Karşılıyoruz

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Atilla Kılıç, FETÖ/PDY kapsamında açığa alınıp, soruşturma sonunda örgütle ilgisi olmayan polislerin mesleğe iadelerinin doğru bir adım olduğunu söyledi. PEDER Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Atilla Kılıç, Şube düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ/PDY ile ilgisi olmayıp açığa alınan polis memurlarının göreve iadelerini dernek olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kılıç, "Hükümet FETÖ/PDY yapılanması ile ilgisi olmayan ama açığa alınan memurlar ile ilgili çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonucu FETÖ/PDY ile alakası olmayan arkadaşlarımız tekrar göreve dönmeye başladı. Hükümetin attığı bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz ve suçu olmayan tüm arkadaşlarımızın göreve dönmesini istiyoruz" dedi. Gaziantep'te huzur ve güven ortamının tesis edilmesi için kamu kurumları, STK ve vatandaşlar olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini da dile getiren Kılıç, "Kentte yaşayan yabancıların iş yerleri ve konutları etkin bir şekilde denetlenmelidir. Özel güvenlik elemanları etkin bir şekilde kullanılmalı ve emekli polis memurlarından da gönüllük esasına göre faydalanılmalıdır" diye konuştu.