Genç sanatçı Atilla Aylan, 17 Ocak'ta Fiyort Live sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



"İzmit Büyükşehir Belediye konservatuvarında opera ve şan eğitimi ile kariyer hayatına başlayan Atilla Aylan AKM de ve MSM Cihangirde uzun yıllar şan ve aktörlük eğitimine devam etti. Bir çok mekanda sahneye çıkan sanatçı aynı zamanda Vokaliz grubundan Cengiz Ünal'ın koro albümü projesinde korist ve solist olarak yer aldı. Yoluna solo albümle devam etme kararının ardından ilkbahar sonlarına doğru çıkaracağı albümün hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor."