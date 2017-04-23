Atıl Durumdaki Doğa Kültür Köyü Hizmete Açıldı

Kastamonu'da İl Özel İdaresi tarafından restore ettirilerek Şehit Şerife Bacı Öğretmenevine kiralanan Doğa Kültür Köyü, yeni yüzüyle hizmete açıldı.



Vali Enes Yeter döneminde yapım çalışmaları başlanan ve zamanla atıl duruma düşen Doğa Kültür Köyü, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra İl Özel İdaresi ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle işletilmek üzere Şehit Şerife Bacı Öğretmenevine kiralandı. Onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelinen Doğa Kültür Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ardından İl Özel İdaresi tarafından restore ettirildikten sonra yenilenen yüzüyle kapılarını açtı. Doğa Kültür Köyünün açılış kurdelesini Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Per. Alb. Sadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan kesti.



Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinin güçlendirme çalışmalarının olacağını belirten Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, "Güçlendirme çalışmaları 2015 yılından itibaren biliniyordu. Bu yüzden İl Özel İdare ekibimiz, Doğa Kültür Köyündeki tesisi ihaleye açtı. Öğretmenevi olarak her gün 3 bin 600 öğrenciye yemek vermemiz sebebiyle bir tesise ihtiyacımız vardı. 80 bin metrekare içerisinde şuanda içerisinde bulunduğumuz restorasyon kısmı ile hemen arka tarafından bulunan otel kısmı 76 yataklı ve biraz ilerisinde bulunan havuz başı diye tabir ettiğimiz bu alanı biz, Özel İdareden kiraladık. Aylık 10 bin lira kira ödüyoruz" dedi.



Doğa Kültür Köyünün yakın bir zamanda adeta harabe şeklinde olduğunu ifade eden Bahçacıoğlu, "Biz, burasını restore ettirirken 150 bin lira masrafı var diye hesap etmiştik fakat son şeklini alması 317 bin TL artı KDV'ye mal oldu. Burada taşların içerisini tamamen temizledik, pencereleri tamamen yeniledik. Fırın yaptık, otel kısmında onarım ve tadilat çalışmaları oldu. Komple çatıyı yeniledik ve ısı yatılımı çalışması yaptık. Otel kısmında da tüm odalarını El Sanatları Merkezimiz aracılığıyla yenileyerek onardık. Sonuç itibariyle Doğa Kültür Köyünde yapılan onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları sonucunda harcanan para 1 milyon lirayı geçmiş bulunuyor" diye konuştu.



Doğa Kültür Köyünde yapmaya çalıştıkları işlerin başında Şehit Şerife Bacı Öğretmenevine ek bir bina oluşturmanın olduğunu ifade eden Bahçacıoğlu, "Bu sayede hem Kastamonu'ya yeni bir tesis kazandırdık hem de Öğretmenevine ek bir tesis yaptık. Birde burada harabe şeklinde olan bir tesisi yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık. Netice itibariyle burada yaptığımız şeref şeyini ateşlemek oldu. Buda herkes tarafından kabul gördü. Çünkü Özel İdaremizde burada çim saha yapım çalışmalarına başladı. İnşallah bu tesis hem ilimize hem de memleketimize güzel hizmetler verecektir" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. - KASTAMONU