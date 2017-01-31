Atıksu Arıtma Tesisiyle İlgili Toplantı Yapıldı

2016 yılında kısmi olarak hizmete giren Atıksu Arıtma Tesisinde kesin kabule kadar üç ayda bir gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının sonuncusunda önemli konular görüşüldü.



Temeli 1993 yılında atılan fakat 2016 yılında ilk suyun verilebildiği Adıyaman Atıksu Artıma Tesisinde kesin kabule kadar üç ayda bir gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının sonuncusunda yeni hedef bölgeye hitap etmek olarak belirlendi. Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin destekleriyle hizmete konulan Atıksu Arıtma Tesisinin durum değerlendirmesinin yapıldığı son toplantının sonuncusuna Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanı ve Delegasyonu, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü, müşavir firma yetkilileri ve Adıyaman Belediyesi uzmanları katıldı. Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi veren yetkililer, Atıksu Arıtma Tesisinin bölgesel olması için görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.



Bölgedeki çamurun Adıyaman'da toplanması için yaklaşık maliyetin 50 milyon TL olduğunu ve bu yatırım için Avrupa Birliği'nin birkaç projesine başvuruda bulunduklarını da söyleyen yetkililer, kararın Mart ayında yapılacak olan toplantıda netleşeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN